Primul plan pentru locuințe mai accesibile. Măsurile anunțate de UE pentru a combate creșterea prețurilor și a chiriilor

Comisia Europeană a abordat una dintre cele mai presante nevoi ale cetățenilor europeni: accesul la locuințe accesibile, durabile și de bună calitate, prin primul „Plan european privind locuințele la prețuri accesibile” prezentat marți, anunță Executivul comunitar, într-un comunicat de presă.

Cu o creștere medie a prețurilor locuințelor cu peste 60% și a chiriilor cu peste 20% în ultimii zece ani, milioane de europeni se străduiesc să își găsească o locuință pe care să și-o poată permite. Afectând mobilitatea forței de muncă, accesul la educație și formarea familiei, criza locuințelor afectează atât competitivitatea economiei UE, cât și coeziunea noastră socială.

Prin urmare, Comisia a anunțat că va sprijini statele membre, regiunile și orașele prin luarea de măsuri atunci când acest lucru poate aduce valoare adăugată la nivelul UE.

Acest plan se axează pe creșterea ofertei de locuințe, pe stimularea investițiilor și a reformelor, pe abordarea problemei închirierilor pe termen scurt în zonele aflate în dificultate locativă și pe sprijinirea persoanelor celor mai afectate, potrivit Agerpres.

„Locuința pe primul loc”

„Acest plan stabilește acțiuni concrete pentru a face locuințele mai accesibile ca preț prin declanșarea de investiții, reglementarea închirierilor pe termen scurt, reducerea birocrației și sprijinirea persoanelor celor mai afectate din societatea noastră. Locuința nu este doar o marfă. Este un drept fundamental. Trebuie să mobilizăm fiecare euro și să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că în Europa toată lumea își poate permite un loc decent pe care să îl numească acasă”, a declarat Comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen.

Planul propune măsuri pentru un sector al construcțiilor și renovărilor mai productiv și mai inovator, care vor aborda neconcordanța dintre cererea și oferta de locuințe prin intermediul Strategiei europene pentru construcția de locuințe.

Pachetul include, de asemenea, o comunicare și o recomandare a Consiliului privind noul Bauhaus european (NBE). Ca factor favorizant al tranziției curate, al inovării și al bioeconomiei, NBE sprijină proiecte durabile, accesibile ca preț și de înaltă calitate – în principal în mediul construit.

Normele revizuite ale UE privind ajutoarele de stat vor facilita sprijinul financiar acordat de statele membre pentru locuințe la prețuri accesibile, precum și pentru locuințe sociale. Comisia va colabora cu autoritățile naționale, regionale și locale pentru a simplifica normele și procedurile care restricționează oferta de locuințe, cu un accent deosebit pe planificare și autorizare. O nouă inițiativă legislativă privind închirierile pe termen scurt va sprijini zonele aflate sub stres locativ.

Până în prezent, Comisia a mobilizat investiții semnificative – 43 de miliarde euro – în locuințe și va continua să facă acest lucru în cadrul următorului buget pe termen lung al UE.

De asemenea, Executivul comunitar dezvoltă o nouă platformă paneuropeană de investiții în cooperare cu Banca Europeană de Investiții, cu băncile naționale și regionale de promovare și cu alte instituții financiare internaționale.

Conform Comisiei, prin abordarea cauzelor subiacente ale crizei într-un mod cuprinzător, acest plan va fi deosebit de benefic pentru cei mai afectați: tineri, studenți, lucrători esențiali, persoane cu venituri mici și alte grupuri defavorizate. Comisia va mobiliza noi investiții în locuințele studențești și sociale și va ajuta statele membre să pună în aplicare soluții mai bune pentru persoanele fără adăpost, pe baza principiilor „locuința pe primul loc”.

Planul european pentru locuințe la prețuri accesibile este primul pas pentru a sprijini statele membre să ofere locuințe mai accesibile, mai durabile și de calitate în întreaga Europă. Comisia se va concentra acum pe punerea în aplicare. O nouă Alianță europeană pentru locuințe între statele membre, orașe, regiuni, instituțiile UE, furnizorii și asociațiile de locuințe, partenerii sociali, industrie și societatea civilă va impulsiona punerea în aplicare a planului, conform anunțului de marți.

De asemenea, Executivul comunitar va prezenta un raport privind progresele înregistrate înainte de încheierea acestui mandat.