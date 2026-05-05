Primul tunel de autostradă de pe Valea Oltului a fost străpuns. La ce tuneluri se mai lucrează acum și câte vor fi construite în total

Tunelul de la Robesti de pe A1

Moment important pe autostrada A1 Sibiu-Pitești, sectorul montan de pe Valea Oltului: prima galerie a tunelului Robești a fost străpunsă. Cei circa 31 de km de pe Secțiunea 2 din Sibiu – Pitești, din care face parte tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028.

„Echipele de specialiști în tuneluri ale asocierii de constructori turci Mapa–Cengiz au reușit astăzi să străpungă prima galerie a tunelului Robești (900 m), pe sensul Pitești–Sibiu”, a anunțat marți directorul de la Compania de Drumuri, Cristian Pistol.

A doua galerie a tunelului, pe sensul Sibiu–Pitești, e în lucru și ea și au mai rămas de excavat circa 113 m până la realizarea străpungerii.

„După ce se va realiza străpungerea ambelor galerii, constructorii vor începe montarea cofrajului pentru execuția cămășuielii interioare. Progresul construcției tunelului Robești se apropie de 32%”, a anunțat Pistol.

Două din șapte tuneluri sunt în lucru

Pe A1 Sibiu – Pitești sunt prevăzute 9 tuneluri, din care 7 (în lungime totală de aproximativ 5 km) sunt pe Secțiunea 2, în zona defileului de pe Valea Oltului, prin versanții de pe o parte și de alta a râului.

În prezent, în afară de tunelul Robești, „lucrările avansează într-un ritm bun și la tunelul Boița 1”, susține directorul de la Drumuri.

Tunelul Boița 1 este format din două galerii de 264 m (sensul Sibiu–Pitești) și 247 m (sensul Pitești–Sibiu). S-au excavat deja primii 22 m din galeria stângă (sensul de mers Pitești–Sibiu) și se lucrează la consolidarea portalurilor de intrare și de ieșire.

Cele 7 tuneluri de pe Secțiunea 2 din A1 Sibiu – Pitești

Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 31,33 km, iar pe traseul ei vor fi construite 7 tuneluri:

Tunel Boița 1 (2 căi: 247m/264m)

Tunel Boița 2 (2 căi: 303m/444m)

Tunel Lazaret Nord (2 căi: 1007m/1019m)

Tunel Lazaret Sud (2 căi: 302m/317m)

Tunel Câineni (2 căi: 1513m/1536m)

Tunel Robești (2 căi: 900m)

Tunel Balota (2 căi: 517m/523m)

Mai departe, pe secțiunea 3 (37,4km) va mai fi forat prin TBM cel mai lung tunel al autostrăzii: Tunelul Poiana, cu o lungime de circa 1,78km.

Pe Secțiunea 4, de aproape 9 km, dintre Tigveni și Curtea de Argeș, lucrările la următorul tunel, de circa 1,35km pe sub dealul Momaia, vor fi gata în această vară.

A1 Sibiu – Pitești, Secțiunea 2 – Boița – Cornetu

Lungime : 31,33 km

: 31,33 km Constructor : MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

: MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. Valoare : 860 milioane euro

: 860 milioane euro Contractat : februarie 2022

: februarie 2022 Termen : 18 luni proiectare + 50 luni execuție (T4 2028)

: 18 luni proiectare + 50 luni execuție (T4 2028) Stadiu: proiectare / lucrări demarate parțial, în capătul dinspre Boița și în alte câteva puncte pe parcurs (circa 9% – mai 2026)

Stadiul lucrărilor pe fiecare secțiune a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești

Autostrada Sibiu – Piteşti ar urma să aibă o lungime de peste 122 de kilometri, împărțită în 5 secțiuni, și va lega Centrul şi Vestul României de reţeaua europeană de autostrăzi, fiind o parte importantă a Coridorului 4 Paneuropean.