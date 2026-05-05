Primul tunel de autostradă de pe Valea Oltului a fost străpuns. La ce tuneluri se mai lucrează acum și câte vor fi construite în total
Moment important pe autostrada A1 Sibiu-Pitești, sectorul montan de pe Valea Oltului: prima galerie a tunelului Robești a fost străpunsă. Cei circa 31 de km de pe Secțiunea 2 din Sibiu – Pitești, din care face parte tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028.
„Echipele de specialiști în tuneluri ale asocierii de constructori turci Mapa–Cengiz au reușit astăzi să străpungă prima galerie a tunelului Robești (900 m), pe sensul Pitești–Sibiu”, a anunțat marți directorul de la Compania de Drumuri, Cristian Pistol.
A doua galerie a tunelului, pe sensul Sibiu–Pitești, e în lucru și ea și au mai rămas de excavat circa 113 m până la realizarea străpungerii.
„După ce se va realiza străpungerea ambelor galerii, constructorii vor începe montarea cofrajului pentru execuția cămășuielii interioare. Progresul construcției tunelului Robești se apropie de 32%”, a anunțat Pistol.
Două din șapte tuneluri sunt în lucru
Pe A1 Sibiu – Pitești sunt prevăzute 9 tuneluri, din care 7 (în lungime totală de aproximativ 5 km) sunt pe Secțiunea 2, în zona defileului de pe Valea Oltului, prin versanții de pe o parte și de alta a râului.
În prezent, în afară de tunelul Robești, „lucrările avansează într-un ritm bun și la tunelul Boița 1”, susține directorul de la Drumuri.
Tunelul Boița 1 este format din două galerii de 264 m (sensul Sibiu–Pitești) și 247 m (sensul Pitești–Sibiu). S-au excavat deja primii 22 m din galeria stângă (sensul de mers Pitești–Sibiu) și se lucrează la consolidarea portalurilor de intrare și de ieșire.
Cele 7 tuneluri de pe Secțiunea 2 din A1 Sibiu – Pitești
Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 31,33 km, iar pe traseul ei vor fi construite 7 tuneluri:
- Tunel Boița 1 (2 căi: 247m/264m)
- Tunel Boița 2 (2 căi: 303m/444m)
- Tunel Lazaret Nord (2 căi: 1007m/1019m)
- Tunel Lazaret Sud (2 căi: 302m/317m)
- Tunel Câineni (2 căi: 1513m/1536m)
- Tunel Robești (2 căi: 900m)
- Tunel Balota (2 căi: 517m/523m)
Mai departe, pe secțiunea 3 (37,4km) va mai fi forat prin TBM cel mai lung tunel al autostrăzii: Tunelul Poiana, cu o lungime de circa 1,78km.
Pe Secțiunea 4, de aproape 9 km, dintre Tigveni și Curtea de Argeș, lucrările la următorul tunel, de circa 1,35km pe sub dealul Momaia, vor fi gata în această vară.
A1 Sibiu – Pitești, Secțiunea 2 – Boița – Cornetu
- Lungime: 31,33 km
- Constructor: MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.
- Valoare: 860 milioane euro
- Contractat: februarie 2022
- Termen: 18 luni proiectare + 50 luni execuție (T4 2028)
- Stadiu: proiectare / lucrări demarate parțial, în capătul dinspre Boița și în alte câteva puncte pe parcurs (circa 9% – mai 2026)
Stadiul lucrărilor pe fiecare secțiune a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești
Autostrada Sibiu – Piteşti ar urma să aibă o lungime de peste 122 de kilometri, împărțită în 5 secțiuni, și va lega Centrul şi Vestul României de reţeaua europeană de autostrăzi, fiind o parte importantă a Coridorului 4 Paneuropean.
- Pe A1 Sibiu – Pitești s-a deschis traficul în decembrie 2022 pe Secțiunea 1 (13,17km) de la Sibiu la Boița – constructor Porr).
- Pe Secțiunea 2 Cornetu – Boița (31,3 km), cea mai dificilă porțiune care trece prin Valea Oltului și presupune realizarea a șapte tuneluri, CNAIR a semnat în februarie 2022 un contract de 860 de milioane de euro cu o asociere din Turcia. La final de 2024 au început o serie de lucrări la un viaduct de la capătul de la Boița, iar în primăvara 2025 au demarat primele lucrări montane de pe traseu. Pe 8 octombrie 2025 au demarat lucrările la primul tunel, cel de la Robești, iar în aprilie 2026 au început forajele la primul tunel de la Boița.
- Pe Secțiunea 3 Tigveni – Cornetu (37,4 km), o asociere de constructori din Italia și România au semnat în august 2022 contractul pentru cea mai scumpă licitație de autostradă lansată vreodată în România. Pe acest tronson constructorul s-a aflat în perioada de proiectare și a lucrărilor premergătoare demarării de șantier. Lucrările au demarat la începutul anului 2025, iar pentru tunelul Poiana, cel mai lung de pe întreaga autostradă, italienii pregătesc un utilaj TBM pentru foraj, operațiune ce ar trebui să înceapă în luna mai.
- Pe Secțiunea 4 Curtea de Argeș – Tigveni austriecii de la PORR au început în toamna lui 2023 și în prezent au forat complet cele două galerii ale tunelului Momaia. Finalizarea tronsonului este programată pentru anul 2026, cu șanse bune de terminare în vară.
- În decembrie 2024, s-a deschis circulația pe Secțiunea 5 Pitești – Curtea de Argeș pe circa 15 km de la Bascov (Pitești) la nodul rutier Merișani. Constructorul WeBuild (fost Astaldi) a continuat apoi să lucreze la restul secțiunii și a deschis traficul pe restul de circa 15 km până la Curtea de Argeș în luna iunie 2025.