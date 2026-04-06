VIDEO Un nou tunel de autostradă: A început forarea pe primul tunel care intră în Valea Oltului
Lucrările de forare a galeriilor tunelului Boița 1, practic primul tunel al Autostrăzii A1 care va intra în zona Valea Oltului dinspre Sibiu, au început, a anunțat luni Compania de Drumuri. În total, pe zona montană din A1 Sibiu – Pitești vor fi opt tuneluri, din care șapte sunt în zona Văii Oltului.
„Pe secțiunea 2 Boița-Cornetu au început săpăturile la încă un tunel. Boița 1 va avea două galerii în lungime de 264,23 m, pe sensul de mers Sibiu-Pitești (calea 2) și 246,71 m, pe sensul de mers Pitești-Sibiu (calea 1)”, a anunțat luni directorul CNAIR, Cristian Pistol.
Este cel de-al doilea tunel de pe secțiunea 2 la care au fost începute lucrările, după ce toamna trecută constructorii au început excavarea, inclusiv prin dinamitare, a tunelului de 900 de metri de la Robești.
„În paralel, continuă lucrările la tunelul Robești, unde până acum au fost săpați 628 m în galeria dreaptă și 654 m în galeria stângă”, spune Pistol.
Cele 7 tuneluri de pe Secțiunea 2 din A1 Sibiu – Pitești
Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 31,33 km, iar pe traseul ei vor fi construite 7 tuneluri:
- Tunel Boița 1 (2 căi: 246m/264m)
- Tunel Boița 2 (2 căi:303m/444m)
- Tunel Lazaret Nord (2 căi: 1007m/1019m)
- Tunel Lazaret Sud (2 căi: 302m/317m)
- Tunel Câineni (2 căi: 1513m/1536m)
- Tunel Robești (2 căi; 900m)
- Tunel Balota (2 căi: 517m/523m)
Mai departe, pe secțiunea 3 (37,4km) va mai fi forat prin TBM cel mai lung tunel al autostrăzii: Tunelul Poiana, cu o lungime de circa 1,78km.
Pe Secțiunea 4, de aproape 9 km, dintre Tigveni și Curtea de Argeș, lucrările la următorul tunel, de circa 1,35km pe sub dealul Momaia, vor fi gata în această vară.
A1 Sibiu – Pitești, Secțiunea 2 – Boița – Cornetu
- Lungime: 31,33 km
- Constructor: MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.
- Valoare: 860 milioane euro
- Contractat: februarie 2022
- Termen: 18 luni proiectare + 50 luni execuție (T4 2028)
- Stadiu: proiectare / lucrări demarate în capătul dinspre Boița și în alte câteva puncte pe parcurs (9% – aprilie 2026)
Stadiul lucrărilor pe fiecare secțiune a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești
Autostrada Sibiu – Piteşti ar urma să aibă o lungime de peste 122 de kilometri, împărțită în 5 secțiuni, și va lega Centrul şi Vestul României de reţeaua europeană de autostrăzi, fiind o parte importantă a Coridorului 4 Paneuropean.
- Pe A1 Sibiu – Pitești s-a deschis traficul în decembrie 2022 pe Secțiunea 1 (13,17km de la Sibiu la Boița – constructor Porr).
- Pe Secțiunea 2 Cornetu – Boița (31,3 km), cea mai dificilă porțiune care trece prin Valea Oltului și presupune realizarea a șapte tuneluri, CNAIR a semnat în luna februarie 2022 un contract de 860 de milioane de euro cu o asociere din Turcia. La final de 2024 au început o serie de lucrări la un viaduct de la capătul de la Boița, iar în primăvara 2025 au demarat primele lucrări montane de pe traseu. Pe 8 octombrie 2025 au demarat lucrările la primul tunel, cel de la Robești.
- Pe Secțiunea 3 Tigveni – Cornetu (37,4 km), o asociere de constructori din Italia și România au semnat în august 2022 contractul pentru cea mai scumpă licitație de autostradă lansată vreodată în România. Pe acest tronson constructorul s-a aflat în perioada de proiectare și a lucrărilor premergătoare demarării de șantier. Lucrările au demarat la începutul anului 2025, iar pentru tunelul Poiana, cel mai lung de pe întreaga autostradă, italienii pregătesc un utilaj TBM pentru foraj, operațiune ce ar trebui să înceapă în luna mai.
- Pe Secțiunea 4 Curtea de Argeș – Tigveni austriecii de la PORR au început în toamna lui 2023 și în prezent au forat complet cele două galerii ale tunelului Momaia. Finalizarea tronsonului este programată pentru anul 2026, cu șanse bune de terminare în vară.
- În decembrie 2024, s-a deschis circulația pe Secțiunea 5 Pitești – Curtea de Argeș pe circa 15 km de la Bascov (Pitești) la nodul rutier Merișani. Constructorul WeBuild (fost Astaldi) a continuat apoi să lucreze la restul secțiunii și a deschis traficul pe restul de circa 15 km până la Curtea de Argeș în luna iunie 2025.