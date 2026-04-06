VIDEO Un nou tunel de autostradă: A început forarea pe primul tunel care intră în Valea Oltului

Lucrările de forare a galeriilor tunelului Boița 1, practic primul tunel al Autostrăzii A1 care va intra în zona Valea Oltului dinspre Sibiu, au început, a anunțat luni Compania de Drumuri. În total, pe zona montană din A1 Sibiu – Pitești vor fi opt tuneluri, din care șapte sunt în zona Văii Oltului.

„Pe secțiunea 2 Boița-Cornetu au început săpăturile la încă un tunel. Boița 1 va avea două galerii în lungime de 264,23 m, pe sensul de mers Sibiu-Pitești (calea 2) și 246,71 m, pe sensul de mers Pitești-Sibiu (calea 1)”, a anunțat luni directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Este cel de-al doilea tunel de pe secțiunea 2 la care au fost începute lucrările, după ce toamna trecută constructorii au început excavarea, inclusiv prin dinamitare, a tunelului de 900 de metri de la Robești.

„În paralel, continuă lucrările la tunelul Robești, unde până acum au fost săpați 628 m în galeria dreaptă și 654 m în galeria stângă”, spune Pistol.

Cele 7 tuneluri de pe Secțiunea 2 din A1 Sibiu – Pitești

Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 31,33 km, iar pe traseul ei vor fi construite 7 tuneluri:

Tunel Boița 1 (2 căi: 246m/264m)

Tunel Boița 2 (2 căi:303m/444m)

Tunel Lazaret Nord (2 căi: 1007m/1019m)

Tunel Lazaret Sud (2 căi: 302m/317m)

Tunel Câineni (2 căi: 1513m/1536m)

Tunel Robești (2 căi; 900m)

Tunel Balota (2 căi: 517m/523m)

Mai departe, pe secțiunea 3 (37,4km) va mai fi forat prin TBM cel mai lung tunel al autostrăzii: Tunelul Poiana, cu o lungime de circa 1,78km.

Pe Secțiunea 4, de aproape 9 km, dintre Tigveni și Curtea de Argeș, lucrările la următorul tunel, de circa 1,35km pe sub dealul Momaia, vor fi gata în această vară.

A1 Sibiu – Pitești, Secțiunea 2 – Boița – Cornetu

Lungime: 31,33 km

Constructor: MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

Valoare: 860 milioane euro

Contractat: februarie 2022

Termen: 18 luni proiectare + 50 luni execuție (T4 2028)

Stadiu: proiectare / lucrări demarate în capătul dinspre Boița și în alte câteva puncte pe parcurs (9% – aprilie 2026)

Stadiul lucrărilor pe fiecare secțiune a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești

Autostrada Sibiu – Piteşti ar urma să aibă o lungime de peste 122 de kilometri, împărțită în 5 secțiuni, și va lega Centrul şi Vestul României de reţeaua europeană de autostrăzi, fiind o parte importantă a Coridorului 4 Paneuropean.