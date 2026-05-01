Primul tunel forat de autostradă din România, aproape de deschidere. Cum arată acum secțiunea 4 din A1 Sibiu – Pitești

O secțiune din Autostrada A1 Sibiu – Pitești va fi deschisă traficului rutier în acest an, înaintea termenului contractul. În prezent, doar 10 procente mai despart tronsonul Curtea de Argeș – Tigveni de deschiderea circulației, moment care va marca și inaugurarea primului tunel forat de autostradă din România.

Secțiunea 4 din A1 Sibiu – Pitești se desfășoară între localitățile Curtea de Argeș și Tigveni și are o lungime de circa 9,8 km. Pe traseu autostrada va subtraversa dealul Momaia printr-un tunel cu același nume, lung de aproape 1,35 km.

„Doar 10 procente ne mai despart de deschierea circulației pe încă o secțiune a autostrăzii Sibiu-Pitești A1”, anunșța în urmă cu câteva zile directorul de la Compania de Drumuri, Cristian Pistol.

La acel moment, constructorul austriac PORR era mobilizat cu 450 de muncitori și 130 de utilaje.

O filmare proaspătă realizată cu drona și publicată pe canalul de YouTube Răducu P Drum arată care este exact stadiul lucrărilor la zi.

Din imagini se poate observa cum constructorul lucrează încă la o mare parte din terasamente, dar și la partea de structuri, poduri și pasaje, însă cel mai mare efort rămâne în continuare tunelul Momaia.

„Dacă se va menține actualul ritm de lucru, anul acesta se va putea deschide circulația pe această secțiune cu aproximativ 6 luni mai devreme față de termenul contractual februarie 2027. Se va circula astfel pe aproape 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești”, anunța directorul Companiei de Drumuri.

Valoarea contractului cu firma austriacă PORR este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar sursa de finanțare este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Autostrada A1 Sibiu – Pitești – Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș

Lungime : 9,86 km

: 9,86 km Constructor : Porr Construct (Austria)

: Porr Construct (Austria) Valoare : 1.678.873.121,77 Lei fără TVA.

: 1.678.873.121,77 Lei fără TVA. Contractat : noiembrie 2021

: noiembrie 2021 Lucrări începute : martie 2022

: martie 2022 Termen contractual: 16 luni proiectare + 44 luni execuție (februarie 2027)

În cadrul contractului sunt realizate mai multe lucrări de artă având o complexitate ridicată, astfel:

12 poduri, pasaje și/sau viaducte, având o lungime medie de 230 m, dintre care, cel mai lung fiind Viaductul de la km. 84+341, în lungime de 630 m.

Un tunel în lungime de 1.350 m, în zona de traversare a dealului Momâia, județul Argeș.

Stadiul lucrărilor pe fiecare secțiune a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești

Autostrada Sibiu – Piteşti ar urma să aibă o lungime de peste 122 de kilometri, împărțită în 5 secțiuni, și va lega Centrul şi Vestul României de reţeaua europeană de autostrăzi, fiind o parte importantă a Coridorului 4 Paneuropean.