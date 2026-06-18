Primul val de caniculă lovește România. Zonele unde se vor înregistra 36 de grade

România va fi traversată de o masă de aer tropical de origine africană în zilele următoare, iar valul de căldură extremă va fi resimțit în weekend.

Valul de căldură care afectează deja Europa va ajunge și în țara noastră, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în zone din Banat, Crișana și vestul Olteniei, a anunțat, la Digi 24, șefa ANM, Elena Mateescu.

Astfel, mercurul din termometre va urca până la 35-36 de grade în acest sfârșit de săptămână.

Căldura sufocantă se va resimți încă de sâmbătă, când sunt prognozate maxime de 34 de grade în vestul și sud-vestul României.

Directoarea ANM a explicat că valul de căldură extremă a lovit deja vestul bătrânului continent și masa de aer cald se îndreaptă către țara noastră.

„Valorile de până la 35-36 grade Celsius cele mai ridicate fiind așteptate în special în Banat și Crișana, dar nu excludem și în partea de vest a Olteniei”, a precizat Mateescu.

Cum va fi vremea pe litoral

În sudul țării, temperaturile vor fi mai coborâte, la începutul săptămânii viitoare, când vor fi așteptate 32-24 de grade.

Până când temperaturile vor crește peste pragul caniculei mai sunt posibile episoade de vreme extremă, cu ploi torențiale și vânt puternic, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, dar și local în Transilvania și sudul Banatului.

Vremea va deveni mai caldă treptat și pe litoral, unde temperaturile vor fi cuprinse în acest sfârșit de săptămână între 20 și 22 de grade, iar începând de luni vor crește până la 26-28 de grade. „Apa mării, probabil cu siguranță în jurul a 19-20 de grade”, a mai spus Mateescu.

Europa, lovită de un val de caniculă

Temperaturile toride revin treptat în Europa, în timp ce experții au avertizat asupra pericolului reprezentat de fenomenul „nopților tropicale”, care sunt adesea mult mai severe în orașe.

Creșterea iminentă a temperaturilor este însoțită și de o creștere a numărului de nopți în care temperaturile minime nu scad sub 20 de grade Celsius și, în cele mai grave cazuri, rămân peste 25° C, ceea ce unii numesc «nopți super-tropicale».

Valul de căldură extremă va afecta Italia, Spania, Portugalia și Franța.

În plus, conform previziunilor preliminare ale meteorologilor de la wfy24.com, temperaturile din zonele interioare ale Dunării din Bulgaria și România se îndreaptă spre 38 de grade Celsius, iar la Budapesta se vor înregistra valori între 36 și 37° C, pe măsură ce aerul cald se extinde peste Bazinul Carpatic.