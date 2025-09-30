Principalele ingrediente ale succesului. Secretele CEO-ului ChatGPT

Secretul succesului combină mai multe principii și trăsături personale evidente de-a lungul vieții sale. În viziunea lui Sam Altman, CEO-ul Open AI, include autenticitate, curaj, învățare continuă, perseverență, relații solide, capacitatea de a influența și de a vinde o viziune, dar și ajutor acordat celorlalți și acceptarea eșecului.

Principalele ingrediente ale succesului

Încredere și autenticitate: Altman a avut mereu o încredere enormă în sine și nu s-a temut să fie deschis despre cine este, nici măcar în adolescență, când a vorbit deschis despre sexualitatea sa într-un mediu conservator.

Curiozitate și învățare continuă: A fost mereu dornic să învețe lucruri noi, atât în domeniul tehnic cât și în cel creativ. Studiile și pasiunile sale au variat de la programare la științe umaniste și scriere creativă.

Perseverență și spirit de inițiativă: Indiferent de dificultățile întâmpinate, Altman a căutat mereu o cale de a reuși și nu s-a lăsat intimidat de obstacole sau de autoritate, fiind dispus să lupte pentru ideile și drepturile sale.

Construirea de rețele și lucrul în echipă: A învățat devreme că succesul înseamnă să creezi alianțe, să cauți sprijin și să te aliniezi cu cei care pot deschide drumuri pentru ambițiile tale. A creat grupuri de sprijin și s-a implicat activ în comunitate.

Abilitatea de a influența și de a vinde viziuni: Este remarcabil modul în care a convins persoane-cheie să-i susțină proiectele, fiind un comunicator și un marketer foarte bun, capabil să explice și să vândă viziuni de viitor.

Valori și filozofie personală

A ajuta pe alții ca regulă esențială: Inspirat de familie, a căutat să ajute oamenii chiar și atunci când părea dificil sau timpul nu îi permitea, acest lucru hrănindu-i atât motivația, cât și conexiunile sociale.

Adaptabilitate și lucru cu resurse limitate: Fie în timpul programului Y Combinator, fie la propriul start-up, Altman a fost capabil să facă mai mult cu mai puțin, să fie inventiv și să valorifice la maximum resursele existente.

Rezistență la eșec și critici: A înțeles și acceptat faptul că ideile ambițioase vor stârni rezistență și chiar respingere, dar lecția fundamentală a fost să se alinieze cu cei puternici și să-și construiască o rețea de suport.

Altman a crescut într-o familie evreiască din clasa de mijloc, mama sa, Connie, fiind dermatolog, iar tatăl său, Jerry, fiind avocat.

Sam avea o enormă încredere în sine, provenită din faptul că era cel mai mare dintre patru copii, precum și o îndrăzneală pe care ceilalți o respectau. Vorbea deschis despre sexualitatea sa, atunci când alți copii de vârsta lui, și în general copii de la sfârșitul anilor ’90, ar fi ținut-o secretă. Și voia să-i ajute pe alții care erau ca el, scrie Parmy Olson în cartea sa, „Supremația”.

Cartea lui Parmy Olson descrie, cu un stil alert și documentat, lupta dintre cele două companii de inteligență artificială de vârf — OpenAI (condusă de Sam Altman) și DeepMind (condusă de Demis Hassabis) — în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale generale (AGI) și pentru influența asupra viitorului societății noastre.

Când Altman a început să se conecteze la portalul web America Online (AOL), și-a dat seama că existau mult mai mulți oameni ca el.

Pentru oameni ca Altman, aceste camere au devenit o gură de aer.

Te puteai ascunde sub anonimatul unui pseudonim și puteai sta pe fază în timp ce alții vorbeau despre locuri prietenoase cu comunitatea LGBTQ. „A găsi acele camere de chat AOL m-a transformat definitiv”, avea să spună el mai târziu într-un profil din revista New Yorker.

Când avea șaisprezece ani, le-a dezvăluit părinților săi. Mama lui a fost șocată. Fiul ei păruse întotdeauna „unisexual și pasionat de tehnologie”, a spus ea mai târziu în același profil din revistă despre fiul ei, dar acesta nu se încadra nici în clasificări.

De exemplu, era vegetarian într-o parte a Americii unde toată lumea iubea grătarul. Era obsedat de computere, dar nu era nici retras sau stângaci din punct de vedere social. Și, în timp ce toți ceilalți ascultau muzică pop din anii ’90, el prefera muzica clasică.

Familia Altman și-a transferat adolescentul precoce la John Burroughs, o școală privată de elită de la periferia orașului St. Louis, care se mândrea cu un campus întins și plin de verdeață și care căuta să dezvolte talentele elevilor săi pentru „îmbunătățirea societății umane”.

A preluat cât mai multe roluri de conducere; pe lângă faptul că a fost căpitanul echipei de polo pe apă, a editat albumul de absolvire și a vorbit la adunările școlare. A socializat cu profesorii, în timp ce ocazional încălca regulile pentru a face furori.

La mitingul anual de toamnă, Altman și echipa sa de polo pe apă și-au rupt hainele pe scenă, astfel încât au rămas în picioare în lenjerie Speedo, râzând în mijlocul uralelor și aclamațiilor.

A avut probleme din cauza asta cu directorul sportiv al școlii, dar în loc să lase lucrurile baltă și să se plângă prietenilor săi sau chiar unui alt profesor de mustrare, a ripostat și s-a dus direct la școală. A bătut la ușa directorului școlii, Andy Abbott, un fost profesor de engleză cu o atitudine blândă.

Tânărul nu era deloc intimidat de autoritate, a observat el. Dacă directorul Abbott lua vreodată o decizie nepopulară care îi afecta pe ceilalți elevi, copilul își asuma responsabilitatea de a fi salvatorul lor. „Ar fi obiectat”, își amintește directorul Abbot, „și ar fi fost atent”. Și în ziua de azi, educatorul îl consideră pe Altman „cel mai strălucit copil pe care l-am cunoscut”.

Aceeași seriozitate, împreună cu capacitatea de a părea sincer și vulnerabil, avea să-l ajute mai târziu pe tânăr să câștige grațiile altor figuri puternice din lumea tehnologiei și a guvernului, de la investitori la presă, până la unii dintre cei mai puternici directori generali din lume, privirea sa solemnă implorându-i să sprijine o misiune epică.

Altman avea să învețe în timp că oamenii aflați la putere pot netezi calea pentru ambițiile tale

Marele său proiect școlar era să construiască o versiune reală a rețelei pe care o găsise pe AOL. A depășit birocrația școlii și a obținut aprobarea directorului pentru a crea primul grup de sprijin LGBTQ al școlii. Era ca o rețea clandestină pe care elevii o puteau vizita pentru consiliere sau pentru a întâlni alte persoane ca ei. În decurs de un an, aproximativ o duzină de elevi se alăturaseră.

Dar Altman nu era mulțumit. A început să-și abordeze profesorii, rugându-i să pună pe uși abțibilduri pe care să scrie că sălile lor de clasă sunt un spațiu sigur pentru elevii homosexuali, încercând să-și transforme profesorii în aliați. În cele din urmă, a înființat un grup Gay-Straight Alliance, menit să crească gradul de conștientizare a publicului cu privire la drepturile homosexualilor.

Apoi a decis să facă senzație la adunarea de dimineață. Noul său grup a mers devreme în sala principală și a așezat o serie de numere imprimate pe toate scaunele înainte ca publicul să-și ocupe locurile. În timp ce Altman se apropia de microfon, le-a cerut tuturor celor cu un anumit număr să se ridice în picioare. „Uitați-vă în jurul vostru”, le-a spus el publicului, în timp ce aproximativ șaizeci de copii s-au ridicat în picioare. „Ăsta înseamnă unul din zece dintre voi. Atâta oameni din școală se identifică drept gay.” A fost o demonstrație cam îndrăzneață.

Altman a terminat școala cu o lecție dură. Dacă aveai idei ambițioase, existau întotdeauna și câțiva care te urăsc.

Soluția e să te aliniezi cu cei care aveau putere și autoritate și să te înconjori de o rețea de sprijin.

În scurt timp, Altman a fost acceptat la prestigioasa Universitate Stanford din inima Silicon Valley din California, o fântână de ingineri software străluciți și antreprenori în tehnologie care au populat regiunea însorită cu startup-uri tehnologice. În ciuda interesului său pentru programare și a admiterii sale la o facultate de informatică, tânărul slab de optsprezece ani nu suporta să se concentreze asupra unui singur subiect. Era fascinat de orice. A urmat o serie de cursuri de științe umaniste și scriere creativă.

Apoi, în afara orelor de școală, conducea douăzeci de minute spre sud pentru lecții care aveau să devină esențiale pentru viața sa viitoare de antreprenor de renume mondial. Juca ore întregi poker la un cazinou popular din San Jose, perfecționându-și abilitățile de manevră psihologică și influență. Pokerul înseamnă să-i observi pe ceilalți și, uneori, să-i îndrumi greșit în legătură cu puterea mâinii tale, iar Altman a devenit atât de priceput la bluff și la citirea indiciilor subtile ale adversarilor săi, încât și-a folosit câștigurile pentru a-și finanța majoritatea cheltuielilor de trai ca student. „Aș fi făcut-o gratuit”, avea să spună el mai târziu într-un podcast. „Mi-a plăcut atât de mult. Îl recomand cu căldură ca o modalitate de a învăța despre lume, afaceri și psihologie.”

Domeniul pe care Altman avea să se concentreze într-o zi pentru a transforma lumea a apărut ca parte a studiilor sale obișnuite. A devenit cercetător la laboratorul de inteligență artificială de la Stanford, o parte din vastul campus al universității, plină de cabluri și câte un braț robotic. Laboratorul de inteligență artificială tocmai fusese redeschis, iar conducătorul său era Sebastian Thrun, un informatician cu viziuni radicale, o ușoară aromă germană și ochi albaștri pătrunzători. Thrun făcea parte dintr-o nouă generație de cadre universitare care nu se mulțumeau să-și petreacă zilele scriind propuneri de granturi și așteptând titularizarea, ci lucrau cu giganți din domeniul tehnologiei. Stanford se afla la doar opt kilometri de sediul Google, iar Thrun conducea și proiectele de ultimă generație „moonshot” de la Google X, care produceau mașini autonome și ochelari de realitate augmentată.

La curs, Thrun le-a explicat elevilor săi despre învățarea automată, o tehnică pe care computerele o folosesc pentru a deduce concepte din afișarea unei mulțimi de date, în loc să fie programate să facă ceva specific. Conceptul a fost esențial în domeniul inteligenței artificiale, chiar dacă termenul „învățare” era înșelător: mașinile nu pot gândi și învăța așa cum o fac oamenii. Thrun a observat că puștiul serios din St. Louis era interesat de posibilitatea unor consecințe neintenționate în inteligența artificială. Ce s-ar întâmpla dacă o mașină ar învăța să facă un lucru greșit?

Thrun a explicat că sistemele de inteligență artificială ar putea acționa în moduri imprevizibile pentru a-și atinge „funcția de fitness” sau obiectivul. Dacă o inteligență artificială ar fi proiectată cu o funcție de fitness pentru a supraviețui și a se reproduce, ar putea elimina în mod accidental toată viața biologică de pe Pământ, a spus Thrun. Asta nu înseamnă că inteligența artificială este rea. Pur și simplu nu era conștientă de gravitatea a ceea ce făcea. Motivele sale nu erau cu atât de diferite de ale noastre atunci când ne spălam pe mâini. Nu uram bacteriile de pe pielea noastră și nu voiam să le distrugem. Doar ne doream mâini curate.

Fiind un fan al science fiction-ului, Altman s-a întrebat dacă acesta era motivul pentru care oamenii nu fuseseră contactați de extratereștri

Poate că și ființele de pe alte planete încercaseră să creeze inteligență artificială, apoi fuseseră distruse de propria lor creație. Dacă acest lucru ar fi fost evitabil, cineva ar fi construit o inteligență artificială mai sigură înainte ca alții să creeze tipul periculos.

Această idee, deși sămânța ei, avea să zăbovească în adâncul minții lui Altman timp de puțin peste un deceniu, înainte de a înflori și a crea OpenAI. Dar, deocamdată, era mult prea mare pentru a fi abordată. Academicieni precum Thrun au construit sisteme de inteligență artificială. Studenți de la Stanford, precum Altman, au construit start-up-uri care au devenit companii precum Google, Cisco și Yahoo. Tânărul pasionat de tehnologie voia să facă același lucru. Avea nevoie doar de o idee de afaceri. Apoi, când ieșea din clasă, i-a venit ideea. „N-ar fi minunat dacă aș putea deschide telefonul mobil și să văd o hartă cu locurile în care se află toți prietenii mei?”, l-a întrebat pe colegul său de clasă și prietenul său de la Stanford, Nick Sivo.

Ce-ar fi dacă și-ar crea o hartă digitală pentru telefonul mobil, pe care să-și poată găsi prietenii și să o transforme în produsul principal al unei companii? Înființarea unei companii nu era ușoară. Trebuia să strângi bani de la investitori de capital de risc, iar deși existau zeci de astfel de investitori la o distanță de cinci kilometri de Stanford, Altman era tânăr și fără experiență. Răspunsul său a venit din cealaltă parte a Statelor Unite, din Cambridge, Massachusetts, unde un magnat tehnologic mai în vârstă începea ceea ce el numea o tabără de antreprenoriat pentru tineri. Altman și Sivo au decis să se alăture programului de trei luni, numit Y Combinator, și să creeze un start-up. Y Combinator avea să devină cel mai de succes accelerator de start-up-uri din toate timpurile, inițiind companii tehnologice în valoare de 400 de miliarde de dolari, cu nume precum Airbnb, Stripe și Dropbox.

Altman, care avea acum nouăsprezece ani, nu știa nimic din toate acestea la vremea respectivă. Majoritatea investitorilor din Silicon Valley considerau Y Combinator o tabără de vară prostească pentru hackeri. Creatorul său a fost Paul Graham, un informatician în vârstă de patruzeci și unu de ani, purtând pantaloni scurți cargo, care devenise milionar după ce și-a vândut compania de comerț electronic către Yahoo. După ce s-a îmbogățit, Graham se impusese ca lider de opinie, publicând eseuri pe site-ul său web despre subiecte care depășeau sfera de competență a pasionaților de software, de la economie la a avea copii, de la libertatea de exprimare la a fi tocilar în liceu.

Însă cele mai populare eseuri ale sale, cele care i-au făcut pe tineri ca Altman să se concentreze asupra atenției acordate liderilor spirituali, au fost despre construirea de startup-uri.

Ideile lui Graham aveau să atingă în cele din urmă o coardă sonoră puternică în Silicon Valley și să alimenteze o nouă concepție răspândită conform căreia viziunea creatorilor unui startup era atât de sacrosanctă încât ar trebui să li se permită să acționeze cu impunitate, ca niște zei.

Acesta este motivul pentru care fondatorii Google și Facebook s-au putut transforma în autocrați moderni ai afacerilor, adesea acaparând majoritatea acțiunilor cu drept de vot ale unei companii și uneori ducându-și companiile în direcții ciudate. (Un exemplu în acest sens a fost lipsa de rezistență din partea consiliului de administrație sau a acționarilor Facebook la decizia ciudată și costisitoare a lui Mark Zuckerberg de a deveni o companie de realitate virtuală.) Datorită unei structuri de acțiuni cu două clase, mulți fondatori de startup-uri tehnologice, inclusiv cei din spatele Airbnb și Snapchat, puteau deține aceste niveluri neobișnuite de control asupra companiilor lor. Graham și alții credeau că fondatorii aveau această autoritate pe bună dreptate. Atunci când cei mai inteligenți și mai talentați oameni aveau o viziune pe termen lung, aveau nevoie de libertatea de a o pune în aplicare.

Graham a văzut aceleași instincte de hacker la Altman: profund curios, extrem de inteligent și un gânditor profund. Și mai era ceva. Acest adolescent cu părul închis la culoare și rebel se simțea confortabil în preajma oamenilor mai în vârstă, până în punctul în care nu ar avea nicio problemă să gestioneze oameni ca Graham, care era cu douăzeci de ani mai mare decât el. Când Graham i-a sugerat lui Altman să aștepte un an înainte de a se alătura programului său Y Combinator, deoarece avea doar nouăsprezece ani, puștiul a răspuns că vine oricum. Graham l-a plăcut imediat.

Altman și prietenul său Sivo și-au numit noua companie Loopt, iar el s-a mutat la Cambridge, Massachusetts, pentru a lucra din primul birou al Y Combinator, aflat lângă casa lui Graham. Altman și Graham au format o relație strânsă, similară cu cea pe care o avusese cu directorul liceului său. Printre tinerii antreprenori promițători, Graham era ca un lider spiritual pe care îl numeau pur și simplu PG. Altman a luat în serios învățăturile lui Graham și a văzut în Loopt nu ca pe o companie care l-ar putea îmbogăți, ci ca pe o idee care ar putea face lumea un loc mai bun. A lucrat non-stop la prototip, trăind cu tăiței ramen instant și înghețată de cafea Starbucks. A muncit atât de mult și a mâncat atât de prost încât a dezvoltat scorbut, o boală cauzată de lipsa vitaminei C.

Deși era un programator destul de decent, Altman, cu o față băiețească, era un om de afaceri și mai bun. Nu avea nicio reținere în a suna directori de la Sprint, Verizon și Boost Mobile și a le prezenta o viziune grandioasă despre schimbarea modului în care oamenii socializau și își foloseau telefoanele. Vorbind în șoaptă și folosind forme elegante de expresie pe care le perfecționase din cursurile sale de scriere creativă, el a explicat că Loopt va fi într-o zi esențial pentru oricine avea un telefon mobil. Magazinele de aplicații nu existau încă, așa că a trebuit să se bazeze pe operatorii de telefonie mobilă pentru a preinstala Loopt pe unele dintre primele smartphone-uri. De aceea, convingerea directorilor de telecomunicații a fost atât de importantă, iar Altman era un maestru în marketingul noii sale companii. Sprint, Verizon, Boost și chiar BlackBerry au fost de acord să-i pună serviciul pe telefoanele lor.