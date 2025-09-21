Principala forță de opoziție din Turcia a dat un vot major de susținere pentru liderul său, în așteptarea unei decizii cheie în justiție

Partidul Republican al Poporului (CHP) l-a reales pe Ozgur Ozel în funcția de președinte, duminică, în cadrul unui congres extraordinar convocat în încercarea de a-l proteja pe el și pe alți lideri ai formațiunii de o hotărâre judecătorească de luna viitoare care ar putea dispune înlăturarea lor din funcții, relatează Reuters.

O instanță din Ankara urmează să decidă dacă va anula sau nu congresul CHP din 2023, când tot Ozel a fost ales lider, din cauza unor presupuse nereguli, un caz pe care criticii guvernului îl consideră elocvent pentru alunecarea Turciei spre autocrație sub președintele Recep Tayyip Erdogan.

Hotărârea, care este urmărită îndeaproape pe piețele financiare, era așteptată la începutul lunii septembrie, dar a fost amânată pentru 24 octombrie.

Dintre cele 917 voturi exprimate la adunarea CHP de duminică, 835 au fost considerate valide și toate i-au revenit lui Ozel, a declarat partidul.

Prin obținerea unui nou mandat din partea delegaților, oficialii CHP speră să reducă riscul de a fi dată o hotărâre judecătorească prin care să fie detronat Ozel.

Mai mulți membri CHP se confruntă cu anchete

Un număr de 12 membri ai CHP, printre care și primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu (aflat în spatele gratiilor), principalul rival politic al lui Erdogan, se confruntă cu acuzații care variază de la oferirea de bani și locuri de muncă pentru până la încălcarea legii partidelor politice din Turcia. Cu toții neagă că ar fi comis vreo infracțiune.

Instanța a respins cererea procurorilor de a-l suspenda pe Ozel până la emiterea verdictului cu privire la congresul din 2023.

Ozgur Ozel a căpătat mai multă notorietate după ce a fost arestat Imamoglu în martie, devenind următorul mare rival al președintelui Erdogan.