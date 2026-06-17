Prințesa Mette-Marit a fost supusă unui transplant pulmonar la 13 zile după ce a fost pusă pe lista de aștepare

Mette-Marit, prințesa moștenitoare a Norvegiei, a fost supusă unui transplant pulmonar și se recuperează după intervenția care a reușit, a anunțat casa regală norvegiană într-un comunicat publicat miercuri, relatează Reuters.

Palatul Regal din Oslo a anunţat pe 5 iunie că prinţesa Mette-Marit a fost înscrisă pe o astfel de listă de aşteptare. Spitalul Universitar din Oslo anunțase în decembrie că se apropie momentul în care transplantul trebuie efectuat și că prințesa moștenitoare nu fusese încă inclusă pe lista norvegiană a posibililor beneficiari.

Medicii au luat decizia anunțată mai devreme în cursul lunii iunie după ce au estimat că ea ar mai avea un an de trăit fără un transplant. De atunci, aproximativ 12.000 de persoane s-au înregistrat ca donatori de organe, potrivit Fundaţiei pentru Donarea de Organe din Norvegia.

Acest număr reprezintă o creştere de 180 de ori – sau cu aproape 18.000% – faţă de luna precedentă.

Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani este soția prințului moștenitor Haakon, succesorul la tronul Norvegiei. Ea a fost diagnosticată în 2018 cu fibroză pulmonară, o boală cronică ce provoacă cicatrizarea plămânilor și duce la reducerea capacității organismului de a absorbi oxigen.

Prințesa a avut aceleași sanse la un transplant ca orice alt cetățean al Norvegiei

În Norvegia sunt efectuate anual aproximativ 30-35 de transplanturi pulmonare, iar prințesa moștenitoare intră în aceeași listă de așteptare ca orice alt pacient, a precizat spitalul. Instituția a adăugat că lista actuală de așteptare este scurtă.

Pentru ca un transplant să aibă succes, trebuie respectate criterii specifice, a explicat Holm.

„Plămânul trebuie să aibă dimensiunea potrivită, să fie compatibil din punctul de vedere al grupei sanguine și trebuie să ne asigurăm că beneficiarul nu are anticorpi împotriva tipului de țesut al organului”, a spus Holm.

„Este vorba despre găsirea organului potrivit pentru persoana potrivită. Asta înseamnă că mulți factori trebuie să se alinieze pentru a crește șansele de succes”, a subliniat el.

Potrivit datelor spitalului, până la 90% dintre pacienții care primesc un transplant pulmonar în Norvegia supraviețuiesc primului an după operație, iar aproximativ 55% sunt încă în viață după 10 ani.

Radiografii ale unor plămâni, FOTO: Dreamstime.com.

Starea de sănătate a prințesei s-a deteriorat în timpul unui scandal uriaș care a vizat-o

Mette-Marit avea 25 de ani, era o mamă singură necăsătorită și nu provenea dintr-o familie regală atunci când l-a întâlnit pe Haakon la un festival de muzică în 1999. Acesta a fost începutul unei povești de dragoste regale improbabile, care a debutat în mijlocul unei furtuni mediatice și a ajuns în cele din urmă să câștige simpatia majorității populației.

Însă această simpatie a fost puternic zguduită anul acesta, după ce documente publicate de autoritățile din SUA au arătat că prințesa moștenitoare a menținut o relație de corespondență apropiată cu Jeffrey Epstein, finanțistul american care s-a sinucis în închisoare în 2019 în timp ce aștepta să înceapă procesul său pentru trafic sexual și alte infracțiuni.

Documentele arată că prințesa a menținut contactul cu Epstein între 2011 și 2014 și a stat patru zile la casa acestuia din Palm Beach în timpul unei călătorii private în 2013.

Prințesa și-a cerut iertare de mai multe ori după izbucnirea scandalului și a afirmat că a fost manipulată și înșelată de Epstein. Unele documente arată însă că aceasta era la curent cu trecutul său infracțional în momentul în care coresponda cu el. Epstein fusese inițial condamnat la închisoare în 2008, pentru solicitarea unei prostituate minore.

Mette-Marit s-a confruntat și cu procesul fiului său cel mare dintr-o relație anterioară, acuzat de viol și alte infracțiuni.

Marius Borg Hoiby, fiul ei în vârstă de 29 de ani, a fost condamnat luni la 4 ani de închisoare după un proces care a ținut prima pagină a ziarelor din Norvegia.