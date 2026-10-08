Prințul Harry dezvăluie că a fost bolnav după ce a plecat din Marea Britanie: „Nu puteam funcționa”

Prințul Harry afirmă că mutarea în Canada în 2019 împreună cu soția sa Meghan Markle și Prințul Archie, fiul lor cel mic, a fost o perioadă extrem de dificilă a vieții sale și că a suferit de depresie după ce a părăsit Marea Britanie, relatează revista People.

Acesta a povestit într-un interviu acordat pentru platforma contracost MasterClass că a suferit o „cădere de adrenalină” la doar câteva zile după sosirea în Canada la sfârșitul anului 2019, după ani în care trăise într-un mediu pe care îl descrie drept stresant.

„Fiind în Canada, departe de mediul stresant în care, probabil, corpul meu era pur și simplu inundat de adrenalină, în două-trei zile am trecut prin această cădere de adrenalină, ceva ce nu mai am trăit niciodată până atunci”, spune Harry.

„Era ca și cum aveam nevoie de stres pentru a obține adrenalina necesară ca să-mi fac creierul să funcționeze, pentru că devenisem inutil prin casă”, a continuat el. „De fapt, am intrat într-o depresie timp de aproximativ două săptămâni și simțeam că nu pot funcționa fără adrenalină”, a continuat membrul familiei regale britanice.

Harry și Meghan, care l-a adus pe Archie pe lume în mai 2019, și-au petrecut sfârșitul acelui an în Canada împreună cu fiul lor în vârstă de câteva luni. Cuplul și-a anunțat abia în ianuarie 2020 intenția de a se retrage din rolurile de membri activi ai familiei regale britanice și de a se muta în Statele Unite.

Harry povestește că mutarea a avut drept scop să se îndepărteze „puțin de toate, pentru a putea pur și simplu să mă gândesc”.

Prințul Harry și Meghan Markle la nunta lor din 2018, FOTO: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prințul Harry spune că s-a luptat timp de două decenii cu durerea provocată de moartea prințesei Diana

El a mai afirmat că experiența din Canada a venit după ani în care s-a luptat cu durerea provocată de pierderea mamei sale, prințesa Diana, care a murit în 1997 în notoriul accident de mașină de la Paris.

„Timp de 15, 20 de ani, când eram întrebat: «Ești bine?», răspunsul meu era: «Sunt bine». Era amorțeală, o închidere emoțională”, a explicat Harry.

„Și, fără să-mi dau seama, adrenalina mă împingea, mă făcea să merg înainte. Era forța motrice din spatele a ceea ce m-a făcut să intru în armată la vârsta de 20 de ani. Era distragerea perfectă. Nu prea puteam să mă gândesc la altceva în afară de sarcina pe care o aveam de îndeplinit”, a mai spus acesta.

El a făcut dezvăluirile într-un nou episod MasterClass în cadrul căruia i s-a alăturat neurologei Dr. Mary-Frances O’Connor pentru a explora efectele durerii provocate de pierdere asupra creierului și organismului, pornind de la propria sa experiență de a o pierde pe mama sa când avea doar 12 ani.

Prințul Harry, Meghan Markle și copiii lor s-au mutat înapoi în Marea Britanie în luna august a acestui an, la șase ani după înstrăinrea de familia regală britanică.

Biroul de presă de la Palatul Buckingham a anunțat că regele Charles al III-lea se bucură de posibilitatea de a-i vedea mai des pe Harry, Meghan și copiii lor în calitate de persoană privată, dar că statutul lor de simpli cetățeni nu se va schimba.