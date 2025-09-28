Prințul Harry spune că împăcarea sa cu Regele Charles este sabotată: Ce scriu tabloidele sunt „pure invenţii”

Informaţia conform căreia prințul Harry a fost surprins de caracterul „distinct formal” al întâlnirii sale recente cu tatăl său, regele Charles al III-lea, este „în mod categoric falsă” şi ar putea fi rezultatul intenţiei unor persoane „de a sabota” reconcilierea dintre monarh şi fiul său, a sugerat purtătorul de cuvânt al prinţului, potrivit DPA și Agerpres.

Prinţul Harry s-a întâlnit cu tatăl său la 10 septembrie, pentru prima oară după 19 luni.

Un articol publicat sâmbătă în The Sun sugerează că ceaiul pe care cei doi l-au servit împreună la reşedinţa londoneză a regelui, Clarence House, s-a desfăşurat într-o atmosferă „distinct formală” care l-ar fi făcut pe ducele de Sussex să remarce, mai în glumă mai în serios, că s-a simţit mai degrabă ca un „oaspete oficial” decât ca un membru al familiei.

Prinţul i-a oferit tatălui său o fotografie înrămată cu nepoţii săi, Archie, 6 ani şi Lilibet, 4 ani, conform The Sun.

„Citatele care i se atribuie sunt pure invenţii”

„Relatările recente despre opinia ducelui asupra tonului întâlnirii sunt categoric false”, conform purtătorului de cuvânt al prinţului Harry.

„Citatele care i se atribuie sunt pure invenţii alimentate, se poate doar presupune, de surse care intenţionează să saboteze orice reconciliere între tată şi fiu. Probabil, aceleaşi surse au ales să dezvăluie că au fost schimbate cadouri. Deşi am fi preferat ca astfel de detalii să rămână private, din motive de claritate putem confirma că a fost înmânată o fotografie înrămată, cu toate acestea, imaginea nu îi conţinea pe duce şi ducesă”, a precizat el.

Ducele şi-a exprimat anterior speranţele de împăcare cu familia sa, pe fondul convingerii că aceasta s-ar putea să nu-l ierte niciodată după acuzaţiile sale publice.

Într-o mişcare considerată un pas semnificativ către repararea relaţiei lor dificile, Harry i s-a alăturat lui Charles pentru un ceai privat la începutul acestei luni, petrecând 54 de minute cu tatăl său la Clarence House, după ce nu s-au văzut timp de 19 luni.

Ruptura dintre Harry și restul familiei regale rămâne

Ducele l-a văzut ultima dată pe rege în februarie 2024, când a traversat Atlanticul pentru a fi alături de tatăl său care tocmai primise un diagnostic de cancer. De când s-a mutat în SUA, el a lansat o serie de acuzaţii la adresa regelui, a mamei sale vitrege Camilla, a fratelui său prinţul de Wales şi a cumnatei sale prinţesa de Wales, în interviul acordat lui Oprah Winfrey, într-un documentar Netflix, în alte interviuri şi în autobiografia sa „Spare”.

De asemenea, ducele rămâne înstrăinat de Prinţul de Wales. Ruptura de lungă durată dintre cei doi fraţi, cândva apropiaţi, nu dă semne de reconciliere, cei doi neîntâlnindu-se în timpul şederii de patru zile a lui Harry în Marea Britanie din această lună, care a inclus angajamente caritabile şi întâlniri cu vechi prieteni şi colegi.

The Sun susţine că ducele a fost contactat şi a confirmat ulterior aspecte din reportajul său. „În declaraţia sa, Prinţul Harry confirmă un schimb de cadouri, inclusiv o fotografie de familie. Biroul Ducelui de Sussex a primit drept deplin la replică înainte de publicare, şi a ales să nu ofere un răspuns la relatarea atent documentată a publicaţiei The Sun despre întâlnire”, conform cotidianului.