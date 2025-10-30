Prințul William a câștigat un proces intentat revistei Paris Match. Moștenitorul coroanei britanice ține la respectarea vieții sale private

Prințul William alături de soția sa, prințesa Kate, în timpul unei vizite pe care au efectuat-o pe 23 septembrie la o școală din Southport, FOTO: Phil Noble-WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prinţul William al Marii Britanii şi soţia sa, Kate, au câştigat un proces privind încălcarea vieţii private intentat revistei franceze Paris Match pentru publicarea unor fotografii realizate de paparazzi cu ei şi cu copiii lor în timpul unei vacanţe private, potrivit unei notificări publicate joi în revistă, informează Reuters, preluată de Agerpres.

William, fiul cel mare al regelui Charles al III-lea şi moştenitorul tronului, este cunoscut pentru faptul că apără cu înverşunare viaţa privată a familiei sale atunci când aceasta nu participă la angajamente oficiale.

Este pentru a doua oară când cuplul regal câştigă un proces intentat unei reviste franceze, după ce, în 2012, revista Closer publicase fotografii cu Kate topless.

Acţiunea împotriva Paris Match, deţinută de grupul francez de lux LVMH, a fost iniţiată în luna aprilie, la câteva zile după ce revista publicase fotografii cu familia în Alpi.

„Prinţul şi Prinţesa de Wales sunt hotărâţi să îşi protejeze timpul petrecut în familie şi să se asigure că copiii lor pot creşte fără a fi supuşi unei supravegheri şi interferenţe nejustificate”, a declarat un purtător de cuvânt al Palatului Kensington.

Cuplul îşi doreşte pentru cei trei copii ai săi – prinţii George (12 ani) şi Louis (7 ani) şi prinţesa Charlotte (10 ani) – o copilărie cât mai normală posibil.

William (43 de ani) nu şi-a ascuns aversiunea faţă de presă după moartea mamei sale, prinţesa Diana, într-un accident de maşină la Paris, în 1997. Maşina în care se afla prinţesa circula cu viteză mare, încercând să scape de paparazzi care o urmăreau.

El şi Kate au fost, de asemenea, victime ale interceptării convorbirilor telefonice, potrivit unor procese intentate unor ziare din Marea Britanie. William a ajuns la o înţelegere privată cu News Group Newspapers, companie deţinută de Rupert Murdoch.

Paris Match nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Revista a publicat însă joi notificarea judiciară, în care admite că a încălcat respectul cuvenit vieţii private a familiei şi drepturile acesteia asupra propriei imagini.

Avocaţii prinţului şi prinţesei au declarat în faţa instanţei că aceştia au preferat publicarea notificării în locul unei despăgubiri.