Pro TV, noi schimbări de grilă. Ce se întâmplă cu un serial proaspăt lansat

Interesul scăzut pentru noul serial de la ProTV, „Fără urmă”, a forțat postul de televiziune să schimbe ora de difuzare.

Începând de săptămâna viitoare, serialul care a intrat în competiție cu Asia Express de la Antena 1 va fi difuzat de ora 23.30, în loc de 20.30, așa cum s-a întâmplat în cazul primelor două episode, scrie Pagina de Media.

În locul serialului va intra producția „Las Fierbinți”, apoi un film de acțiune, „Turistul”, care îi are în distribuție pe Johnny Depp și Angelina Jolie.

Nu e prima dată când Pro TV recurge la „soluția de avere” Las Fierbinţi când o producţie eşuează, notează Pagina de Media.

Schimbarea înseamnă ieșirea din poziția de prime-time în care a fost lansat serialul „Fără urmă”.

Modificarea vine la scurt timp după ce Pro TV a scos de pe post noua emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, care este dată acum pe Acasă TV.

Joi, 24 septembrie, Pro TV va difuza două episoade din serialul de comedie „Las Fierbinți”, potrivit programului afișat pe site-ul televiziunii.

Despre ce este vorba în serialul „Fără urmă”

Serialul „Fără urmă” spune povestea lui Barbu, interpretat de Alex Calangiu, un bărbat care şi-a construit o viaţă liniştită alături soţia sa, rol jucat de Aylin Cadîr, şi fiul lor, într-un sat din Transilvania.

Armonia familiei este zdruncinată când trecutul pe care credea că l-a lăsat în urmă îi va pune în pericol tot ceea ce iubește.

Protagonistul va trebui să înfrunte familia Scarlat, o familie puternică şi coruptă din România, o parte a trecutului de care el a încercat să se desprindă.

Membrii familiei sunt interpretaţi de Mihai Constantin, Daniela Nane, Adela Popescu, Şerban Gomoi și Tiberius Zavelea.