Probabil cea mai bună strategie de scutit timp și nervi în supermarket, când mergi la cumpărăturile de Crăciun

Mai e exact o săptămână până la Crăciun, dar dacă intri în supermarketuri ai senzația că, de fapt, Moșul vine peste două ore, masa tradițională e mâine, iar tu n-ai pregătit absolut nimic.

Aglomerația este vizibilă deja în orice moment al zilei, poți da peste cozi imense și dimineața, și la prânz, și seara. Iar acestea este doar începutul. Cu cât Crăciunul e mai aproape, cu atât lucrurile vor deveni mai dramatice, cu episoade de ceartă pentru ultimul caltaboș din raft.

Cumpărăm aproape panicați, deși magazinele sunt închise, de fapt, o singură zi, dintr-un cumul de motive, unul foarte profund și încă puternic fiind frica de lipsuri, adevărate traume istorice cum ar fi foametea trăită de străbunicii tinerilor de azi ori sărăcia cruntă din ultimul deceniu comunist.

Este una dintre cauzele tot mai intensei frenezii din supermarketuri, pe care o experimentăm în perioada sărbătorilor.

Oameni la cumpărături, în hipermarket. Imagine ilustrativă. FOTO: © Gabrielnyta | Dreamstime.com