Probabil cea mai frumoasă casă din Cotroceni: Vila Steinebach. Principele Nicolae i-a dăruit-o iubitei, femeia pentru care a fost expulzat

Peste drum de Palatul Cotroceni strălucește o clădire aparte, de o eleganță impunătoare: Vila Steinebach.

E înfrumusețată de detalii cu o extraordinară dantelărie de piatră, realizată de sculptorul Oreste Simonetti.

Poartă numele primilor săi proprietari, Laurențiu Steinebach (administrator al Palatului Cotroceni și un apropiat al Reginei Maria datorită pasiunii comune pentru flori) și soția sa, Louise.

Momentul de cotitură în istoria clădirii a fost acela în care principele Nicolae, fiul Reginei Maria și fratele regelui Carol al II-lea, cumpără proprietatea și o transformă în reședință pentru marea sa iubire, Ioana (Jeanne) Doletti.

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