Probleme cu Google, care a picat pentru mulți utilizatori într-o pană care afectează motorul de căutare, Gmail și YouTube

Motorul de căutare al Google, afișat în browserul unui telefon mobil și al unui calculator

Serviciile oferite de Google au suferit o pană joi dimineața, probleme fiind raportate în mai multe țări, inclusiv România. În afară de motorul de căutare Google, este afectat de asemenea serviciul Gmail și YouTube, platforma video deținută de companie.

UPDATE: Pana pare să afecteze cu precădere clienții VODAFONE. Unii utilizatori au raportat că trecerea pe o conexiune de internet de la un alt furnizor a dus la remedierea problemelor.

DownDetector, cel mai cunoscut site care monitorizează în timp real funcționarea mai multor site-uri și platforme online, arată că în România utilizatorii au început să raporteze probleme cu motorul de căutare al Google în jurul orei 10:20.

Aceași situație e valabilă și pentru alte țări, deși amploarea problemelor și numărul țărilor afectate nu este deocamdată clară.

Utilizatorii care încearcă să acceseze google.com sau google.ro, paginile motorului de căutare, primesc o eroare care le spune că „acest site este inaccesibil”.

Eroarea afișată joi dimineața

Toate serviciile Google sunt indisponibile pentru unii utilizatori

Problemele raportate pe DownDetector arată că pana afectează și celelalte două servicii majore ale Google, Gmail și YouTube, platforma de videosharing cumpărată de gigantul tech în 2006 pentru 1,65 miliarde de dolari.

Ultima oară când Google a suferit o pană majoră a fost în august 2022, când au căzut Google Search, Maps, Drive și YouTube. Gmail nu a fost afectat de pana de atunci.

Știre în curs de actualizare.

