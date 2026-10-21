Probleme grave în sudul Italiei, unde protestele împotriva „carovita” golesc magazinele și benzinăriile

ENAV, agenția italiană pentru managementul traficului aerian, a anunțat miercuri că aeroporturile din Crotone și Reggio Calabria au rămas fără combustibil pentru aeronave, din cauza grevelor și protestelor transportatorilor rutieri, declanșate de creșterea explozivă a prețurilor la carburanți, fapt care a perturbat aprovizionarea.

Protestele împotriva inflației ridicate se extind în sudul Italiei, unde blocajele rutiere organizate de șoferii de camioane împiedică aprovizionarea rafturilor în numeroase supermarketuri și lasă unele aeroporturi fără combustibil pentru avioane .

Agenția DPA, preluată de Agerpres, relatează miercuri că în regiuni precum Puglia și Calabria, blocajele au provocat deja deficite de aprovizionare. Protestele vizează prețurile ridicate la combustibil, dar și costurile mari ale taxelor de drum, precum și întârzierea plății ajutoarelor de stat.

Principalele artere rutiere, inclusiv autostrăzile A1 și A30, au fost afectate săptămâna aceasta de ambuteiaje lungi, cauzate de aceste blocaje. Rafinării și căi de acces către porturi au fost, de asemenea, blocate, în contextul în care fermierii și transportatorii s-au alăturat protestelor.

Ce cer camionagii care protestează în Italia

Protestatarii solicită măsuri fiscale imediate, inclusiv o scutire totală de taxe pentru motorina utilizată în agricultură, precum și angajamente concrete din partea guvernului condus de premierul Giorgia Meloni – care a acceptat să poarte discuții.

Guvernul Meloni se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea mișcării de protest. Premierul a anunțat luna trecută că guvernul său va reduce parțial taxele auto anul viitor, în contextul în care se apropie următoarele alegeri legislative, prevăzute să aibă loc cel mai târziu în decembrie 2027.

Comitetul Transportatorilor din Sicilia (CTS) a anunțat marți că renunță la suspendarea activităților sale, după ce ministrul transporturilor Matteo Salvini s-a întâlnit la Milano cu asociațiile din sectorul transporturilor rutiere, iar guvernul a anunțat alocarea unui ajutor de 480 de milioane de euro pentru șoferii de camioane.

Cu toate acestea, transportatorii din Calabria și din alte părți ale sudului Italiei au declarat că protestele lor vor continua, cel puțin până la o nouă reuniune programată pentru data de 27 octombrie, la sediul Ministerului Transporturilor din Roma.

Regiunile Puglia și Calabria, precum și insula Sicilia sunt cele mai grav afectate.

Protest al camionagiilor în Napoli pe 20 octombrie 2026, FOTO: Garofalo, LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rafturi goale și benzinării fără combustibil în sudul Italiei

Unele stații de alimentare au rămas fără benzină și motorină, rafturile unor supermarketuri au fost golite complet, iar produsele proaspete, precum fructele și legumele, sunt deosebit de greu de găsit.

Protestele au afectat de asemenea și producția de paste a Italiei, în condițiile în care materiile prime nu mai pot ajunge la producători. Aceștia au tras un semnal de alarmă marți, semnalând că aproape întreaga producție s-a oprit sau este pe cale să fie oprită.

Creșterea costului vieții – fenomen cunoscut în Italia sub numele de „carovita” (viață scumpă) – a devenit o temă de interes național, în condițiile în care inflația a ajuns la 4,2% în luna septembrie.

Salariile, care sunt mai mici decât în multe alte țări din Europa de Vest, nu au înregistrat o creștere în termeni reali de ani de zile.

Manifestațiile elevilor de vinerea trecută – care s-au transformat în unele orașe în tulburări grave – au vizat și prețurile ridicate.

Într-un interviu acordat Bloomberg, fostul premier italian și fost președinte al Băncii Centrale Europene Mario Draghi a pus recentele revolte ale tinerilor atât din Italia, cât și din Franța și din alte părți ale Europei pe seama frustrării legate de perspectivele de viitor.