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Actualitate

Probleme grave în sudul Italiei, unde protestele împotriva „carovita” golesc magazinele și benzinăriile

Sebastian Jucan
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Protestele împotriva inflației ridicate se extind în sudul Italiei, unde blocajele rutiere organizate de șoferii de camioane împiedică aprovizionarea rafturilor în numeroase supermarketuri și lasă unele aeroporturi fără combustibil pentru avioane.

ENAV, agenția italiană pentru managementul traficului aerian, a anunțat miercuri că aeroporturile din Crotone și Reggio Calabria au rămas fără combustibil pentru aeronave, din cauza grevelor și protestelor transportatorilor rutieri, declanșate de creșterea explozivă a prețurilor la carburanți, fapt care a perturbat aprovizionarea.