Cloudflare, primele explicații despre problemele care au făcut numeroase site-uri din jurul lumii să cadă: „Clienții ar putea continua să vadă rate de eroare mai ridicate”

Problemele de la Cloudflare au făcut numele unei companii puțin cunoscute să facă înconjorul presei mondiale marți, FOTO: Mykola Tys / Zuma Press / Profimedia Images

Cloudflare, compania americană ale cărei servicii includ protejarea a milioane de site-uri împotriva atacurilor malițioase, a oferit primele explicații despre pana masivă care a afectat numeroase site-uri și platforme, inclusiv publicații online din România, deși afirmă că deocamdată nu a identificat cauza exactă a problemei, relatează The Guardian.

Deși pana care a afectat internetul a înregistrat un vârf marți în jurul orei 14:00 e încă în desfășurare, numărul reclamațiilor privind indisponibilitatea serviciilor Cloudflare a început să scadă marți seara.

Compania din SUA a declarat într-o actualizare că a implementat deja o soluție pentru problemele tehnice, dar că unii clienți ar putea fi în continuare afectați pe măsură ce serviciile revin la normal.

„Observăm o revenire a serviciilor, însă clienții ar putea continua să vadă rate de eroare mai ridicate decât în mod normal, în timp ce continuăm eforturile de remediere”, a declarat compania cu sediul în San Francisco, California.

Un alt mesaj publicat de aceasta pe site-ul său spunea: „Actualizare: continuăm să investigăm această problemă”.

Problemele Cloudflare par să fi provenit de la un singur serviciu al companiei

Un purtător de cuvânt al Cloudflare a oferit următoarele explicații: „Am observat o creștere bruscă a traficului neobișnuit către unul dintre serviciile Cloudflare începând cu ora 11:20. Aceasta a făcut ca o parte din traficul care trece prin rețeaua Cloudflare să întâmpine erori. Deși mare parte a traficului pentru majoritatea serviciilor a continuat să circule normal, au existat erori sporite la nivelul mai multor servicii Cloudflare”.

Cloudflare oferă o gamă largă de servicii de internet, inclusiv servicii de rețea de distribuție a conținutului (CDN), securitate cibernetică, atenuare a atacurilor de tip DDoS, servicii de rețea extinsă (WAN) sau servicii de sistem de nume de domeniu (DNS) și înregistrare de domenii.

„Nu cunoaștem încă motivul creșterii traficului neobișnuit. Suntem cu toții concentrați pentru a ne asigura că tot traficul este servit fără erori. După aceea, ne vom concentra pe investigarea cauzei creșterii neobișnuite a traficului”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Cloudflare.

Inginerii de Cloudflare aveau programate lucrări de mentenanță marți în centrele de date din Tahiti, Los Angeles, Atlanta și Santiago din Chile, dar nu este clar dacă activitățile lor au avut legătură cu pana.

Cloudflare a fost descrisă drept „cea mai mare companie despre care nu ai auzit niciodată” de către profesorul Alan Woodward de la Centrul pentru Securitate Cibernetică al Universității Surrey. Compania afirmă că oferă servicii pentru „a vă proteja site-urile, aplicațiile, API-urile și sarcinile de lucru AI, îmbunătățind în același timp performanța”.

Cloudflare gestionează o rețea vastă de infrastructură web în jurul lumii

Compania afirmă că gestionează „una dintre cele mai mari rețele web din lume”, care alimentează „milioane de proprietăți online”. Instrumentele sale ajută companiile, organizațiile nonprofit, bloggerii și pe oricine are o prezență online să ruleze site-uri și aplicații mai rapid și mai sigur.

Într-o configurare tipică de internet, un computer solicită un site, iar un server livrează datele. Însă dacă prea mulți oameni cer același site simultan, acel server poate încetini drastic sau se poate prăbuși complet.

Cloudflare a venit cu o soluție pentru această problemă. Compania a plasat propriul server – sub forma unei rețele uriașe la nivel mondial – între site-ul web și serverul care îl găzduiește. Vizitatorii site-ului nu mai comunică direct cu serverul, ci cu rețeaua Cloudflare, care deja stochează conținutul site-ului și îl livrează printr-un server, în funcție de locația vizitatorului.

Potrivit calculelor făcute în ianuarie 2025 de firma de consultanță web W3Techs, diferitele servicii oferite de Cloudflare sunt folosite de aproape 20% din toate site-urile disponibile pe world wide web.

Potrivit site-ului de referință downdetector, care monitorizează în timp real probleme tehnice ale marilor site-uri și platforme online, printre cele afectate de pana de marți s-au numărat rețelele de socializare X și Truth Social, Spotify, Letterboxd, OpenAI sau Grindr.

În România au fost afectate mai multe site-uri de știri și ale unor instituții publice, care au căzut și apoi au funcționat intermitent. Problemele par să se fi remediat complet pentru unele dintre ele.