STUDIU: 8 din 10 părinți spun că cei mici cer frecvent dulciuri

Pentru mulți părinți, momentele în care copilul cere ceva dulce pot deveni o provocare, iar deciziile sunt adesea influențate de oboseală, presiune sau sentimentul de vină. Kaufland a lansat o campanie pentru a-i sprijini pe părinți. Contextul este cu atât mai sensibil cu cât, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 28% dintre copiii români de 7–8 ani sunt supraponderali sau suferă de obezitate. În același timp, 7 din 10 părinți spun că sunt informați despre alimentația copiilor, însă gestionarea momentelor în care cei mici cer dulciuri rămâne o provocare frecventă în viața de zi cu zi.

Pornind de la această realitate, Kaufland România lansează campania „Când cere ceva dulce, oferă-i o vorbă dulce”, prima inițiativă de psihonutriție a companiei dedicată părinților și copiilor din România. Potrivit unui studiu realizat în parteneriat cu iZi Data, 8 din 10 părinți se confruntă frecvent cu cereri ale copiilor pentru dulciuri și gustări. În multe cazuri, deciziile sunt influențate de factori emoționali. 39% dintre mame spun că oboseala le afectează alegerile alimentare, în timp ce tații menționează mai frecvent sentimentul de vină sau milă atunci când trebuie să refuze copilul.

Studiul mai arată că poftele pentru dulciuri apar cel mai des înainte de cină (38%), la prânz (35%) și după cină (21%), iar menținerea regulilor alimentare devine mai dificilă la cumpărături (46%) sau în vizite și vacanțe (32%).

Seria educativă cu Diana Lupu, psihoterapeut relațional și de familie

Componenta principală a campaniei este o serie de 10 episoade video educaționale, realizate împreună cu psihoterapeutul relațional și de familie Diana Lupu. Materialele abordează teme precum: replici-cheie pentru a refuza empatic, tehnici de reglare emoțională, strategii pentru gestionarea tantrumurilor legate de mâncare și metode de a oferi alternative sănătoase, fără conflict. Primele 4 episoade sunt disponibile pe canalul de YouTube Kaufland, iar următoarele vor fi publicate săptămânal.

Campania beneficiază de promovare pe platformele social media ale companiei cât și în magazine. Mai multe informații despre proiectul „Când cere ceva dulce, oferă-i o vorbă dulce” sunt disponibile pe site-ul companiei: Când cere ceva dulce | Kaufland

„Nutriția bună” – direcție strategică pentru Kaufland

Inițiativa face parte din strategia de responsabilitate corporativă Kaufland, în cadrul pilonului „Nutriție bună”. Această direcție urmărește conștientizarea publicului cu privire la o alimentație echilibrată, promovarea produselor sănătoase și dezvoltarea de soluții accesibile pentru o nutriție sustenabilă.

De-a lungul timpului, Kaufland a dezvoltat inițiative dedicate copiilor precum Akademia Kinderland, NutriCOOLtura și Supereroii FRESH, menite să îi apropie mai mult de consumul de fructe și legume prin joacă și experiențe interactive adaptate vârstei.

În plus, în magazinele Kaufland părinții au posibilitatea să achite cumpărăturile la casa prioritară unde nu există dulciuri și tentații pentru cei mici.

Metodologie studiu iZi Data:

Studiu online targetat IZI data inițiat de Kaufland, realizat în rândul părinților de copii cu vârste între 2 și 8 ani, utilizatori de internet, din toate regiunile României, pe un eșantion de 1001 respondenți. Perioada de colectare: 17-28 iulie 2025.

Articol susținut de Kaufland România