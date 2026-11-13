Probleme la Microsoft: Ce pot face utilizatorii când nu merge Outlook și ce alternative gratuite există

Milioane de utilizatori din întreaga lume s-au confruntat cu probleme tehnice la serviciile Microsoft, după o pană care a afectat în principal platforma de e-mail Outlook, dar și alte aplicații.

Problemele tehnice de la Microsoft au început joi, 12 noiembrie, și au lovit atât serviciul de e-mail, cât și platforma de comunicare Teams sau asistentul bazat pe inteligență artificială Copilot.

Cele mai multe sesizări au venit din America, potrivit Downdetector, platforma care monitorizează în timp real problemele semnalate de utilizatori. Microsoft a confirmat însă pe rețeaua X că problema a fost mult mai largă, iar utilizatorii din Europa, Africa și restul lumii nu și-au putut accesa căsuțele poștale Exchange Online.

Compania a explicat că o parte din infrastructura sa a fost supraîncărcată. Din acest motiv, echipele tehnice au început să redistribuie traficul între sisteme. Microsoft a raportat doar un „succes marginal” în remedierea defecțiunii. Platforma Teams pare să funcționeze în acest moment, deși unii utilizatori încă semnalează dificultăți.

Ce pot face utilizatorii când Outlook nu funcționează

Site-ul Euronews.com a publicat un ghid cu pașii pe care îi pot urma cei afectați de astfel de întreruperi.

Primul pas este verificarea evoluției problemei. Microsoft publică actualizări pe contul oficial de X (@MSFT365Status) și pe pagina de stare status.cloud.microsoft . Administratorii IT ai companiilor pot urmări incidentele și în Centrul de administrare Microsoft, în secțiunea dedicată stării serviciilor.

Schimbarea aplicației nu rezolvă situația. Trecerea de la programul de pe calculator la aplicația de mobil sau la un alt client de e-mail nu ajută, pentru că defecțiunea afectează accesul la căsuțele poștale Exchange Online indiferent de metoda de conectare.

Totuși, cei care folosesc Outlook pe calculator (versiunile 2016, 2019, 2021 sau Microsoft 365) pot lucra mai departe folosind datele deja salvate pe computer, prin două opțiuni:

Modul cache Exchange: Funcționează pentru conturile Microsoft 365 și Exchange, dar nu și pentru cele POP sau IMAP. Această opțiune permite lucrul cu elementele din căsuța poștală chiar și când conexiunea la rețea este lentă sau lipsește.

Funcționează pentru conturile Microsoft 365 și Exchange, dar nu și pentru cele POP sau IMAP. Această opțiune permite lucrul cu elementele din căsuța poștală chiar și când conexiunea la rețea este lentă sau lipsește. Butonul „Lucrare offline”: Se găsește în fila „Trimitere/Primire” și permite citirea sau scrierea mesajelor folosind conținutul deja stocat pe computer.

Pentru a ține legătura cu echipa în timpul unei astfel de pene, recomandarea este folosirea unor canale care nu depind de Microsoft. Utilizatorii pot alege Slack sau Google Chat pentru mesaje interne. Pentru fișierele mari, documentele pot fi încărcate pe WeTransfer sau Google Drive, iar linkul rezultat poate fi trimis pe o altă cale.

Și aplicația Teams a avut probleme joi, așa că nu este cea mai sigură opțiune pentru coordonare, chiar dacă vineri funcționează în majoritatea regiunilor.

Ce alternative gratuite de e-mail există

Pentru cei care iau în calcul o altă opțiune, este importantă diferența dintre programul cu care sunt citite mesajele și furnizorul care găzduiește căsuța poștală. Un program precum Thunderbird se poate conecta la un cont Microsoft, dar mesajele rămân tot pe serverele companiei. Pentru a nu depinde de Microsoft, este necesar un cont la un alt furnizor, scrie sursa citată.

Printre opțiunile gratuite se numără: