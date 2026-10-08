Probleme pentru Celine Dion pe scenă. Momentele, imortalizate de fani

A fost o seară memborabilă pentru cântăreața canadiană Celine Dion la cel de-al unsprezecelea concert al său din Paris, scrie presa franceză.

Artista din Quebec le-a oferit celor 35.000 de fani strânși miercuri seară la Plénitude Arena două momente care nu erau prevăzute în show, relatează Marie Claire și 20 minutes.

În timp ce cânta piesa „Dans un autre monde”, Celine Dion și-a pierdut echilibru după ce și-a prins tocul în patanlonii lungi și a căzut pe scenă. Ea s-a ridicat imediat și le-a făcut un semn fanilor că este bine, ridicând degetul mare.

Cântăreața nu și-a întrerupt reprezentația și a continuat să încânte spectatorii prezenți la concert ca și cum nu s-a întâmplat nimic.

„Am uitat versurile”

Seara a mai fost marcată de un moment neașteptat, chiar înainte de a încheia concertul, când a interpretat piesa „Pour que tu m’aimes encore”, unul dintre cele mai mari hituri ale sale, fiind vizibil copleșită de emoții.

Celine Dion părea că nu își aduce aminte versurile piesei. „Cât de mult s-au schimbat lucrurile, cât de… Am uitat versurile”, a spus cântăreața spectatorilor, care i-au sărit imediat în ajutor, continuând melodia.

Momentul a emoționat-o și le-a mulțumit fanilor la finalul cântecului. „Ce bine că sunteți aici, îmi pare rău”, a declarat ea. „Mulțumesc că îmi cântați melodiile. (…) Mulțumesc, mi-a făcut o bucurie în suflet. M-a emoționat atât de mult”.

Boala rară de care suferă Celine Dion

Celine Dion a revenit pe scenă în luna septembrie, după o pauză de șase ani.

Ultima dată când Celine Dion a susținut un concert complet a fost în 2020, în cadrul turneului său „Courage”, însă nu a putut continua cu etapa nord-americană programată pentru 2022, după ce a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide (SPS) în acel an.

SPS este o afecțiune neurologică autoimună rară care provoacă adesea rigiditate musculară și spasme dureroase de intensitate variabilă, cauzate de faptul că organismul atacă, în mod eronat, celulele nervoase sănătoase.

Nu există un tratament cunoscut pentru această boală.

După diagnosticare, Dion s-a retras din lumina reflectoarelor și a mai urcat pe scenă doar de trei ori, pentru scurt timp: în cadrul unui eveniment caritabil virtual pentru cadrele medicale în timpul pandemiei de COVID-19 (2020); la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Paris din 2024, unde a interpretat piesa „Hymne à l’amour” a lui Édith Piaf, și la finalul prezentării de modă a designerului Elie Saab de la Riad, Arabia Saudită, mai târziu în același an.