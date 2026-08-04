Probleme pentru Trump înaintea alegerilor: Americanii au ajuns să aibă mai multă încredere în democrați pe teme economice

Americanii îi preferă pe democrați în detrimentul republicanilor pentru gestionarea economiei, o premieră în aproape un deceniu, arată un sondaj Reuters/Ipsos citat de Agerpres.

Sondajul realizat de miercurea trecută până luni sugerează că modul în care Trump a gestionat economia, inclusiv creșterea prețurilor la energie ca urmare a războiului din Iran, ar putea afecta șansele partidului său la alegerile pentru Congres din noiembrie. SUA vor organiza atunci așa-zisele alegeri la jumătatea mandatului („midterms”), care vor determina cine va controla legislativul de la Washington în următorii doi ani.

Alegerile sunt considerate cruciale pentru restul mandatului lui Trump întrucât o victorie largă a democraților ar putea reduce semnificativ pârghiile prin care președintele republican își va putea implementa agenda.

În prezent, republicanii controlează ambele camere ale Congresului, Camera Reprezentanților și Senatul.

Noul sondaj arată de asemenea că rata de aprobare a lui Trump a scăzut la 35% de la 37%, cât avea acesta într-un sondaj Reuters/Ipsos realizat luna trecută.

Ponderea americanilor care susțin activitatea președinției sale este acum la doar un punct procentual de cel mai scăzut nivel pe care l-a înregistrat în cursul mandatului său.

Democrații au un avans la limită față de republicani pe teme economice

Aproximativ 37% dintre alegătorii înregistrați care au răspuns la noul sondaj au declarat că Partidul Democrat are o abordare mai bună față de economia SUA, comparativ cu 36% care au ales Partidul Republican. Alți 27% au spus că nu sunt siguri sau că un alt partid ar face o treabă mai bună.

Republicanii au avut avantajul asupra temelor legate de economie pe parcursul majorității primului mandat al lui Trump, între 2017 și 2021, în timpul celor patru ani de putere ai președintelui democrat Joe Biden și în al doilea mandat al lui Trump.

Un sondaj Reuters/Ipsos, încheiat în mai 2017, le-a oferit democraților un avantaj, însă întrebarea a fost pusă diferit, fără ca respondenții să aibă opțiunea de a spune că nu sunt siguri sau că un alt partid s-ar descurca mai bine.

Avantajul republicanilor în privința economiei s-a deteriorat constant în timpul mandatului actual al lui Trump, reducându-se la zero în ultimele luni, deoarece finanțele gospodăriilor americane au suferit din cauza creșterii prețurilor la benzină. Prețurile au crescut în urma închiderii Strâmtorii Ormuz ca urmare a declanșării războiului din Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie, iar negocierile pentru un acord de pace durabil continuă și în prezent.

Trump a declarat că a ordonat atacurile și conflictul care a urmat pentru a destructura programul nuclear al Iranului, a limita capacitatea acestuia de a ataca rivalii regionali și a crea condiții pentru ca iranienii să-și răstoarne conducătorii clerici. Însă prețurile benzinei au crescut cu peste 25% de la începutul războiului, americanii plătind, în medie, peste un dolar în plus pe galon la pompă.

Benzinărie Chevron din California, SUA, FOTO: Hancock, SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Noul sondaj arată un avantaj al Partidului Democrat pentru alegerile din noiembrie

Sondajul Reuters/Ipsos, realizat online și la nivel național, a constatat că 42% dintre alegătorii înregistrați ar vota pentru un democrat în alegerile pentru Congres și 37% ar vota pentru republicani dacă scrutinul ar avea loc acum. Independenții din sondaj i-au favorizat pe democrați în detrimentul republicanilor cu 12 puncte procentuale. Republicanii vor apăra majorități la limită în Congres la alegerile din 3 noiembrie.

Deși sondajul prezintă o imagine a stării de spirit politice naționale, alegerile propriu-zise pentru Congresul SUA sunt mai complexe. Politologii consideră că dintre cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, doar aproximativ 36 vor fi decise în curse competitive, în timp ce aproximativ opt locuri din Senat vor putea ajunge fie la democrați, fie la republicani.

Trump a respins în repetate rânduri numeroasele sondaje care arată că americanii sunt nemulțumiți de conducerea sa. Luni dimineață, înainte de publicarea celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos, el a scris pe contul său Truth Social:

„Cifrele mele REALE din sondaje, nu cele inventate de mass-media false, sunt cele mai bune de până acum”.

Sondajul Reuters/Ipsos a adunat răspunsuri de la 4.505 adulți americani și are o marjă de eroare de două puncte procentuale.