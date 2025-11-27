Problemele lui Moșteanu nu „s-au aflat”, le-a descoperit Libertatea

Față în față cu Ilie Bolojan, Cosmin Prelipceanu a deschis cazul ministrului Apărării fără să spună oamenilor cum a apărut.

Dacă din emisiunile televiziunilor românești ai elimina știrile muncite de restul presei, ar rămâne informații cam cât în matinalele de la radiouri. Dar nu alert-hăhăite, cum se practică la radio, ci alert-sumbre, așa cum le prezintă canalele TV.

Giganții audio-vizualului trăiesc pe spinarea șerpașilor din redacțiile de presă scrisă. Metafora e o exagerare, dar ceva din idee rămâne. În buletinele de știri, televiziunile și radiourile se străduiesc, de bine, de rău, să mai citeze. Să atribuie informațiile. Mai sunt cei ca Mircea Badea, care citează și când critică, în mod corect.

Dar când apar starurile emisiunilor „de autor”, atunci s-a închis orice citare. Nu au timp, nu-i interesează, iau cu două mâinile și din toate buzunarele. Joi seară, Cosmin Prelipceanu l-a întrebat la Digi 24 pe Ilie Bolojan ce spune șeful Guvernului după ce „au apărut” informații despre CV-ul contradictoriu al ministrului apărării Ionuț Moșteanu. Zici că Prelipceanu se referea la informații care au căzut din cer, ca ploaia care a acoperit România.

Citezi nu pentru cei din breaslă, ci pentru public

În toată lumea civilizată, spui publicului de unde ai informațiile și îi lași pe oameni să discearnă. Ei decid dacă le creditează sau nu, în funcție de sursă. La noi, vedetele TV sau cele radio fac afirmații de parcă s-au născut cu faptele în brațe. Citează studii, date, afirmații din interviuri, ca și cum au conspectat singuri peste noapte toată presa mondială.

Informațiile despre ministrul Ionuț Moșteanu nu „au apărut” anonim și impersonal. Inadvertențele nu „au venit”, cum s-a exprimat Prelipceanu. Ele au fost descoperite de către Libertatea. Mai exact de către jurnaliștii Maria Andrieș și Daniel Dancea.

Faza de îmbărbătare și reiki de la Palatul Victoria

Publicația a scotocit în CV-urile mai vechi ale politicianului USR. Ziariștii au aflat că ministrul Apărării și-a trecut în CV-ul cu care a fost în CA la Tarom absolvirea unei facultăți care neagă că Moșteanu i-a fost vreodată student. În CV-ul vechi apare facultatea Atheneum, în cel nou, apare Bioterra. Ministrul a spus: e Bioterra, am greșit, îmi cer scuze!

Dar ziarul îi solicitase mai demult diploma lui Moșteanu. Demnitarul abia acum a dat-o, direct pe Facebook și nu celor care i-au cerut-o. E aroganța binecunoscută a politicienilor.

Cazul Moșteanu are propria evoluție. Înțelegem din declarația lui Ilie Bolojan că s-a ajuns la etapa „de îmbărbătare” și, poate, la cea de reiki, ca să nu pună prea tare la suflet ministrul și să se destabilizeze flancul estic al NATO.

Dincolo însă de cazul propriu zis, poate măcar acum, când e clar cine a descoperit faptele, televiziunile și radiourile o să facă efortul de a pune numele corect în CV-ul pe care îl anunță publicului.