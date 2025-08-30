Procedura de expulzare accelerată a migranților utilizată de Administrația Trump, blocată în instanță

Percheziții ale autorităților vamale ale SUA asupra migranților, la granița cu Mexicul, iunie 2024. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

O judecătoare federală americană a blocat procedura accelerată de expulzare a migranților din SUA, pe care își baza planul de deportări în masă președintele Donald Trump, relatează sâmbătă agențiile Reuters și AFP, citate de Agerpres.

Procedura de expulzare accelerată a fost utilizată de administrația republicană pentru a deporta rapid migranții arestați în apropierea frontierei cu Mexic în ultimele două săptămâni.

Totuși, de la preluarea mandatului în luna ianuarie, administrația Trump a generalizat aplicarea acestei proceduri la întreaga țară și l-a aplicat migranților care se aflau deja pe teritoriul SUA de mai mult timp, uneori perioada respectivă ajungând la doi ani.

Într-o decizie publicată vineri noapte, judecătoarea federală Jia Cobb a blocat această aplicare extinsă a procedurii, argumentând că ea s-ar putea aplica „în mod eronat”, în afara oricărei proceduri legale, unor persoane ce ar urma să fie expulzate, în special unor persoane care nu au posibilitatea de a dovedi că se află în SUA de cel puțin doi ani.

„Guvernul folosește un argument stupefiant”

„Spre deosebire de grupul de persoane vizate de expulzarea accelerată – cele care sunt arestate la frontieră la scurt timp după trecerea ei – categoria de persoane pe care guvernul le vizează cu această expulzarea accelerată a intrat în țara noastră de mult timp”, a explicat judecătoarea Jia Cobb.

„În apărarea acestei proceduri expeditive, guvernul avansează un argument cu adevărat stupefiant: cei care au intrat ilegal în țară nu au dreptul la nicio procedură în virtutea Amendamentului 5 (al Constituției SUA) și nu ar putea conta decât pe o eventuală măsură de grațiere în Congres”, a adăugat judecătoarea.

Amendamentul 5 al Constituției americane vizează protejarea indivizilor de orice abuz de autoritate din partea guvernului în cursul unei proceduri juridice.