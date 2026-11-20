Parchetul rus a anunţat vineri extrădarea din Cipru către Rusia a unui cetăţean israelian, Alexei Kertsgur, acuzat că este presupusul coordonator al sechestrării navei ruseşti Arctic Sea în anul 2009, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Conform unui comunicat emis de Parchetul rus, Kertsgur a coordonat sechestrarea navei şi a celor 15 membri ruşi ai echipajului, în iulie 2009, în zona Mării Baltice.

Marinarii au fost ţinuţi captivi pe navă până la jumătatea lunii august a aceluiaşi an, când nava a fost localizată de militarii ruşi în largul coastei de vest a Africii, în apropierea insulelor Capului Verde.

„După atac, acuzatul (Alexei Kertsgur) a coordonat de pe uscat acţiunile echipei sale. El a anunţat sechestrarea, a urmărit încasarea răscumpărării plătite de proprietarul navei şi a organizat evacuarea complicilor în zona Capului Verde”, explică de asemenea Parchetul rus.

În urma extrădării către Rusia, Alexei Kertsgur va fi judecat în această ţară pentru piraterie, infracţiune pentru care riscă între 10 şi 15 ani de închisoare.

Potrivit versiunii autorităţilor ruse, nava Arctic Sea, sub pavilion maltez, plecase din Finlanda cu destinaţia Algeria, având la bord un transport de cherestea în valoare de două milioane de dolari.

Au circulat însă şi alte versiuni, inclusiv folosirea acelei nave de către Rusia pentru a transporta sisteme antiaeriene S-300 către Iran. La acea vreme Kremlinul a negat această teorie, la fel şi zvonurile despre o posibilă deplasare secretă a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Moscova pentru a discuta despre presupuse livrări de echipamente militare ruseşti către Iran.

La momentul arestării lui Kertsgur, în 2025, publicaţia israeliană Ynet a relatat că acesta nu ar fi avut cunoştinţă de includerea sa în baza de date a Interpol şi că el se afla în Cipru doar pentru că această ţară era o escală în croaziera sa. Ceilalţi opt presupuşi răpitori, cetăţeni estoni şi letoni, au fost deja arestaţi în Rusia.