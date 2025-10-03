Procurorii cer o anchetă judiciară împotriva premierului sloven, acuzat că a intervenit în poliție

Procurorii sloveni au solicitat instanței să deschidă o anchetă judiciară împotriva prim-ministrului liberal Robert Golob pe baza acuzațiilor că s-a amestecat în personalul poliției, a declarat biroul premierului, vineri, potrivit AFP.

Cazul are la bază o acuzație pe care a formulat-o un fost ministru de interne împotriva lui Golob în 2022, iar acum instanța trebuie să decidă dacă premierul va fi inculpat.

„A fost depusă o cerere de anchetă împotriva unei persoane (…) pentru acuzații penale privind oferirea de cadouri pentru mediere ilegală”, a declarat Parchetul specializat de stat pentru AFP, vineri, într-un e-mail în care nu a menționat numele premierului.

Cererea de deschidere a unei anchete judiciare a fost depusă joi, a precizat Cabinetul într-un comunicat, adăugând că Golob va „coopera pe deplin” dacă se merge mai departe cu ancheta.

Avocatul lui Golob, Stojan Zdolsek, spusese că solicitarea formulată împotriva clientului său este „nefondată” și că se așteaptă să fie respinsă de instanța din Ljubljana.

Fostul ministru de interne Tatjana Bobnar, care a demisionat în 2022 la cinci luni după preluarea funcției, l-a acuzat pe Robert Golob că i-a cerut ei și șefului poliției să facă o „curățenie” în instituție.

Bobnar susține că solicitarea premierului îi viza pe oficialii din poliție numiți de sau loiali guvernului conservator anterior, care a fost condus de Janez Janza.

Robert Golob a respins acuzațiile în repetate rânduri.

Golob, un manager de companie din domeniul energiei devenit politician, a obținut majoritatea parlamentară la alegerile din 2022, preluând funcția de premier de la Janza, un admirator al președintelui american Donald Trump.