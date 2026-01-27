Procurorul din CSM care apare în documentarul Recorder critică dur legislația și magistrații: „Îi luăm în brațe pe infractori și îi considerăm victime”

Procurorul Claudiu Sandu, fost vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, spune, într-un mesaj postat pe Facebook, că legile și modul în care sunt aplicate „favorizează infractorii”, iar magistrații sunt „cuprinși de milă” când pronunță sentința în cazul unui infractor.

Mesajul procurorului, cu titul „Paradisul Infractorilor”, a plecat de la cazul afaceristului turc Atas Abdullah, care a evadat de la penitenciarul Rahova în urma permisiei acordate. Turcul era condamnat la 22 de ani și zece luni de închisoare după ce în 2015 a ucis un polițist de la Rutieră.

„Un criminal primește permisie și fuge din țară. Cum poate un criminal să primească dreptul să iasă din închisoare? Este scris în lege. Poți să stai la terasă și la masa alăturată să fie un criminal care își bea liniștit cafeaua. Acum găsim justificări. Trebuie operate modificări în lege spun unii. Să luăm brățări spun alții. Până se ia o decizie oamenii uită”, scrie Claudiu Sandu, în mesajul său.

Claudiu Sandu a fost vicepreședinte al CSM în mandatul 2025 și a vorbit în documentarul jurnaliștilor Recorder „Justiție capturată”.

„Legile sunt sub orice critică”

În continuare, procurorul Sandu spune că legile „favorizează infractorii”, nu victimele.

„Tot timpul sunt alții de vina. Nu spune nimeni că legile sunt sub orice critică. Că favorizează infractorii. Cum nu spune nimeni că mulți magistrați sunt cuprinși de milă cand trebuie să trimită un infractor la pușcărie”, mai spune procurorul.

Procurorul face trimitere și la noua lege de incriminare a femicidului la care lucrează parlamentarii .

„Dorim să incriminăm femicidul. Dar legea actuală ce are? Nu sunt suficienți 30 de ani de pușcărie? Nu prea vedem asemenea pedepse dar dacă le-am vedea nu ar fi suficient? Oare nu ar fi mai bine ca, în loc sa facem spectacol public, să găsim niste magistrati responsabili care chiar să pronunțe asemenea pedepse?”, mai spune Claudiu Sandu.

„Am desființat pedepsele pentru minori. Acum copiii ucid alți copii”

Procurorul mai spune că legile „modernizate” au dus la lipsă de coerență și haos procedural.

„Am modificat multe legi în ultimii ani pretinzând că le modernizam. De fapt am distrus orice coerență în legislația penală. Camera preliminară era o idee revoluționară. Se dovedește o nenorocire procedurală. Legea evaziunii fiscale, lăudată de toti greii justitiei, este o catastrofă. Am îngrozit Uniunea cu nivelul de fraudă pe TVA. Rezolva ANAF-ul. Sigur. Prin creșterea taxelor. Am desființat pedepsele pentru minori. Acum copiii ucid alți copii”, mai reclamă procurorul.

„Am uitat să fim responsabili. Am uitat că legile trebuie să fie coerente și specialiștii trebuie consultați pentru efectele acestor legi. Am uitat că magistrații trebuie să fie responsabili și severi și sa impună legea cu forța dacă este necesar. Îi luam în brațe pe infractori și îi considerăm victime”, conchide Claudiu Sandu.