Procurorul general al Ucrainei intervine în scandalul diplomatic cu Israelul. Apel pentru capturarea navei din centrul disputei

Ucraina a solicitat Israelului să confiște nava cu cereale despre care Kievul susține că au fost furate din zonele ocupate de Rusia, a anunțat miercuri procurorul general al țării, după ce transportul a declanșat o dispută diplomatică între cele două țări, scrie Reuters.

Ucraina și Israelul și-au adresat reciproc acuzații marți, Kievul afirmând că a îndemnat în repetate rânduri Israelul, pe cale diplomatică, să ia măsuri în legătură cu nava respectivă. Israelul a acuzat Kievul de „diplomație pe Twitter”.

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, a afirmat, într-un comunicat publicat pe aplicația de mesagerie Telegram, că nava cargo, Panormitis, s-a îndreptat către portul israelian Haifa cu cereale „din care o parte au fost livrate” din regiunile ucrainene ocupate de armata rusă. Cerealele fuseseră încărcate anterior de pe o altă navă, a spus el.

„Partea ucraineană solicită partenerilor săi israelieni să captureze nava și încărcătura acesteia, să efectueze o percheziție, să confiște documentația navei și a încărcăturii, să preleveze probe de cereale și să interogheze membrii echipajului”, a precizat Kravchenko.

Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, care a afirmat anterior că Ucraina nu a furnizat nicio dovadă în sprijinul afirmațiilor sale, a scris miercuri, pe rețeaua de socializare X, că autoritățile de la Kiev au înaintat cererea de reținere a navei marți seara târziu.

„Ne-am fi așteptat ca cererea legală să fie depusă înainte de a fi postată pe Twitter. Ați ales altfel, din motive proprii. Cererea este acum examinată de autoritățile competente”, a scris Saar.

Livrările de cereale înrăutățesc relațiile diplomatice

Kievul a protestat în repetate rânduri împotriva exporturilor rusești de cereale recoltate din regiunile din estul Ucrainei, aflate sub ocupație după invazia pe scară largă a Moscovei din 2022, și din Crimeea, anexată de Rusia în 2014.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a amenințat marți cu sancțiuni împotriva celor care încearcă să profite de pe urma transportului, iar Kievul l-a convocat pe ambasadorul israelian pentru ceea ce a descris ca fiind o „inacțiune” a Israelului.

Moscova nu a comentat statutul juridic al cerealelor colectate din zonele ocupate, iar Kremlinul a refuzat să comenteze marți cazul navei Panormitis, afirmând că Rusia nu se va implica.

Peste 1,7 milioane de tone de produse agricole, în valoare de peste 20 de miliarde de grivne (453,67 milioane de dolari), au fost transferate ilegal din teritoriile ocupate de la declanșarea invaziei ruse și până în prezent, a susținut miercuri Kravchenko. Reuters menționează că nu a putut verifica imediat aceste date.

Ministerul de Externe al Ucrainei a transmis marți că, încă din luna martie, a contactat autoritățile israeliene în legătură cu o altă navă, Abinsk, despre care a afirmat că transporta cereale furate. Potrivit ministerului, navei respective i s-a permis să descarce și să părăsească Israelul, în ciuda solicitărilor venite din partea Kievului.

„Ne așteptăm ca partea israeliană să trateze problema cu seriozitate, în loc să răspundă cu declarații emoționale”, a scris miercuri ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, într-un mesaj publicat pe X.