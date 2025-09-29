Producătorul de mezeluri Cris-Tim se listează pe bursă

Cris-Tim Family Holding, lider pe piața de mezeluri, a anunțat, luni, intenția de listare pe piața Bursei de Valori București. Potrivit unui comunicat al companiei, Oferta publică inițială (IPO) la BVB va include atât o componentă de vânzare de acțiuni deținute de acționarul majoritar, cât și o componentă de vânzare de acțiuni nou emise, prin majorare de capital social.

Cris-Tim Family Holding este deținută în proporție de 99,97% de către Rangeglow Limited, controlat de către oamenii de afaceri Radu și Cristina Timiș, anunță intenția de lansare a unei

Informațiile detaliate în legătură cu IPO vor fi publicate într-un prospect, după aprobarea acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”).

Cris-Tim intenționează să solicite admiterea acțiunilor la piața administrată de Bursa de Valori București, în cadrul categoriei Premium.

Banca Comercială Română S.A. și BRD – Groupe Societe Generale S.A. vor acționa în calitate de Co-Aranjori Mandatați în legătură cu Oferta.

Lansarea Ofertei depinde de condițiile de piață și de obținerea aprobării Prospectului de către ASF, de înregistrarea acțiunilor Companiei la Depozitarul Central, de înregistrarea majorării de capital la Oficiul Registrului Comerțului dar și de adoptarea aprobărilor corporative necesare.

Venituri de peste 1 miliard de lei

Cris-Tim Family Holding este unul dintre cei mai mari procesatori de carne și producător de ready meals din România, se arată în comunicatul companiei.

Potrivit acestuia, compania are o rețea de distribuție națională, cu flotă proprie.

Compania a fost înființată în 1992.

În anul 2024, Cris-Tim a înregistrat venituri totale de 1,12 miliarde lei, cu EBITDA de 167 milioane lei și un profit net de 88 milioane lei.

Compania are două linii principale de afaceri: segmentul mezeluri care, la finalul anului 2024, a generat 86% din venituri, și segmentul ready-meals care a contribuit cu 9,4% din venituri, dar care este o piață încă foarte tânără cu un ritm de creștere foarte rapid.

Veniturile aferente segmentului mezeluri au fost de peste 960 milioane lei în anul 2024 în timp ce veniturile aferente segmentului ready-meals au fost de peste 100 milioane lei.