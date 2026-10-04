Producătorul român Cris-Tim își cumpără rivalii Via Trend și Snack 4U

Cris-Tim, companie românească din sectorul alimentar, controlată de familia Timiș, a anunțat vineri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a semnat un acord pentru achiziția integrală a Via Trend Ready Meals SRL și a filialei deținute de aceasta, Snack 4U Concept SRL, unul dintre cei mai mari producători de sandvișuri din România.

Finalizarea tranzacției este estimată până la sfârșitul lunii noiembrie 2026, sub rezerva îndeplinirii condițiilor rămase pentru finalizare.

Achiziția va extinde avansul Cris-Tim pe segmentul de mâncăruri gata preparate (ready meals). Via Trend este principalul competitor al companiei pe acest segment, având un nivel comparabil al veniturilor și un portofoliu de produse similar, în timp ce Snack 4U este unul dintre cei mai mari producători de sandvișuri din România.

Cele două companii produc atât produse sub branduri proprii, cât și produse marcă privată pentru lanțuri internaționale de retail din întreaga țară, sandvișurile fiind distribuite și prin canalele HoReCa și retail tradițional. Portofoliul lor de branduri include Daniela’s, Paparude și Snack 4U.

„Semnarea acestui acord reprezintă un pas important în implementarea strategiei de creștere pe care am prezentat-o investitorilor la momentul IPO-ului. Această achiziție ne va consolida semnificativ poziția de lider pe segmentul de ready meals și va crea noi oportunități în segmentul sandvișurilor. Vedem un potențial considerabil în această categorie, care a înregistrat constant creșteri anuale de două cifre, și ne așteptăm ca factorii care susțin cererea să rămână puternici. Pe măsură ce puterea de cumpărare a consumatorilor români se apropie de nivelurile europene, considerăm că aceștia se vor orienta tot mai mult către produse proaspete, practice, gata de consum sau gata de gătit, care oferă varietate, simplifică pregătirea meselor de zi cu zi și răspund așteptărilor privind calitatea, valoarea nutrițională și beneficiile funcționale. De asemenea, așteptăm cu bucurie să le urăm bun venit în echipa Cris-Tim celor 380 de noi colegi, odată cu finalizarea tranzacției. Experiența lor va avea un rol important în următoarea etapă de creștere, în care vom lucra împreună pentru a dezvolta produse noi și a ridica standardele la nivelul întregii categorii”, a declarat Radu Timiș Jr., CEO al Cris-Tim Family Holding.

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