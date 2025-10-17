Produs comercializat de Carrefour, suspectat că are un corp străin. A fost retras de pe rafturi

Carrefour retrage de la comercializare produsul „Fasole cu cârnați Maestro” al furnizorului Caroli Food Group Pitești SRL din cauza suspiciunii privind prezența unui corp străin, a anunțat vineri Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), conform Agerpres.

„Vă informăm că urmare a notificării primite din partea furnizorului Caroli Food Group Pitești SRL, Carrefour România SA a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a produsului: Fasole cu cârnați Maestro. Motivul rechemării: principiul precauției – suspiciune de prezență a unui corp străin”, arată informarea publicată pe site-ul ANSVSA.

Produsul rechemat are următoarele caracteristici: 350 grame, brand Maestro, EAN: 5941259016532, Lot: 250919, Data durabilității minimale (DDM): 18.11.2025.

Persoanele care au achiziționat produsul menționat sunt rugate să nu îl consume. Produsul poate fi distrus sau returnat în magazinele Carrefour, unde contravaloarea va fi restituită fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

