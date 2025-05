Prof. dr. Ilker Tinay, Anadolu Medical Center: „Între 15 și 20% din pacienți au primit un diagnostic diferit atunci când au fost reevaluați în patologie. Este un procent enorm”. În ce boli se impune obținerea unei a doua opinii medicale

Cu o experiență bogată în urologia oncologică, precum și în zona academică și a studiilor clinice, prof. dr. Ilker Tinay, unul dintre cei mai cunoscuți medici din Turcia, a vorbit într-un interviu acordat HotNews.ro despre cele mai noi metode de diagnostic și de tratament oferite de Centrul Medical Anadolu pentru pacienții care au cancere în zona urologică. Specialistul a accentuat importanța unei a doua opinii medicale, mai ales în cazul bolilor grave. Spitalul Anadolu este singurul din Europa afiliat la Johns Hopkins Medicine, una dintre instituțiile sanitare cele mai cunoscute din SUA și un centru de referință în cercetarea și tratamentul oncologice.

Să pornim de la un caz concret: avem un pacient, peste 60 de ani, care are suspiciune de cancer de prostată și intenționează să meargă la Anadolu. Care este drumul lui acolo? Ce puteți face pentru el diferit față de ce ar putea oferi un spital românesc?

Pacienții cu suspiciune de cancer de prostată au, de obicei, în jur de 60 de ani și ajung la noi cu rezultatele unor analize, printre care și antigenul specific prostatic, adică PSA. Dacă se confirmă că PSA-ul este ridicat, următorul pas este un RMN de prostată. În momentul în care identificăm o leziune suspectă, recomandăm pacientului o biopsie pe care în Turcia, noi o numim biopsie inteligentă, adică de precizie. În termeni medicali se numește biopsie cu fuziune RMN. În timpul efectuării unei astfel de biopsii, folosim imaginile RMN pentru a preleva probe specifice din nodulii suspecți. Toate datele științifice de până acum indică o posibilitate semnificativ crescută de a detecta un cancer în acele leziuni. Biopsia cu fuziune se realizează la Anadolu în sala de operație și sub anestezie, pentru că nu dorim ca pacientul să sufere din pricina durerii. Odată ce avem această biopsie făcută la Anadolu, pacientul primește un rezultat rapid. Aceasta pentru că departamentul nostru de Patologie ne oferă acest rezultat într-un interval de timp cuprins între 24 și 48 de ore. Pe baza rezultatului, decidem dacă evaluările suplimentare continuă sau nu. Să presupunem că pacientul are o boală de grad înalt și atunci este nevoie să-i recomandăm o scanare a întregului corp cu ajutorul unui Pet Scan, care este un PET specific pentru cancerul de prostată – PSMA PET CT .

Alt scenariu posibil este acela în care pacientul are deja un RMN și o biopsie făcute în România. Pentru acești pacienți, noi recomandăm o a doua opinie în Patologie, pentru că am observat că o proporție mare de pacienți – între 15 și 20% – au primit un diagnostic diferit atunci când au fost reevaluați. Nu înseamnă că de fiecare dată au primit un diagnostic mai grav. Există, de asemenea, multe cazuri în care au primit un diagnostic mai puțin grav, au avut o patologie mai puțin agresivă.

Încă o dată, câți dintre pacienți au un diagnostic diferit?

15 până la 20% din ei. Este un procent enorm.

Vedeți acest gen de situație și la alți europeni, nu doar la pacienți români?

Chiar și în Turcia văd. Adică, avem și pacienți din țara noastră, care au făcut biopsii în alte spitale și apoi vin la noi pentru o a doua opinie medicală. Înainte am lucrat la un spital universitar, care era un centru de referință pentru Turcia, și chiar și acolo întâlneam astfel de situații. Este normal să se întâmple, doar că atunci când ți se întâmplă ție ca pacient, acest lucru poate schimba totul. De aceea, recomand întotdeauna pacienților mei să obțină și o a doua opinie medicală.

Este aceeași biopsie recoltată inițial pe care se lucrează sau este nevoie de alta?

Aceeași biopsie. Le spunem pacienților să aducă rezultatul patologic de la spitalul unde au fost inițial. Folosim aceleași lame pentru a ne formula o opinie medicală.

Ce se poate face în Turcia în uro-oncologie, ce este special și nu este disponibil în România?

Primul lucru: în România nu aveți acest PSMA PET-CT. Aveți PET-CT. PSMA înseamnă antigen membranar specific prostatei. Este o analiză indicată în cancerul de prostată. În fapt, este o moleculă specifică la care se atașează o substanță nucleară numită galiu și există o diagnosticare complet specifică a acelor celule cu acest antigen membranar, destul de specific pentru cancerul de prostată. PET-ul standard folosește glucoză, adică zahăr, care arată activitatea metabolică, dar PSMA este diferit, arată celulele canceroase prostatice, de aceea a fost utilizat pe scară largă în lume, dar, din câte știu, nu îl aveți încă în Romania. Aveți PET normal, dar nu aveți PSMA PET. Acesta este un lucru pe care îl putem oferi la Anadolu.

Și odată cu inventarea acestui PSMA, nu au existat doar metode de diagnostic, ci și opțiuni de tratament, deoarece în spitalul nostru folosim două substanțe în medicina nucleară: una este lutetium și cealaltă este actinium.

La pacienți cu boală metastatică, atunci când s-au încercat primele două linii de terapii sistemice – hormonoterapie, chimioterapie – și dacă există această boală cu progresie, atunci aceștia sunt candidați pentru acest tip de tratament. Noi le numim tratamente de medicină nucleară sau terapii nucleare.

La Anadolul Medical Center, avem și mulți pacienți din Statele Unite, care vin în Turcia pentru a face acest tratament, nu avem doar pacienți din țările balcanice. Cei din SUA vin din două motive: primul este că doamna doctor Kezban Berberoglu, de la Anadolu , Departamentul de Medicină nucleară, a fost formată la Școala de Medicină a Universității Johns Hopkins, Divizia de Medicină Nucleară, și are o experiență vastă.

A doilea motiv este, bineînțeles, cel economic. Este mai ieftin decât în SUA, asta e sigur. Am avut un pacient din Chicago anul trecut. A zburat special de la Chicago la Istanbul pentru a face un PSMA PET-CT și apoi a zburat înapoi. L-am întrebat de ce. Mi-a spus că PSMA PET plus biletele de avion, plus o noapte la hotel, toate împreună sunt mai ieftine decât în Statele Unite și mai rapid, cu siguranță mai rapid.

Raportul PSMA PET îl avem într-o zi. Deci, astăzi faci investigația, mâine ai rezultatul. Este rapid.

Când recomandați o a doua opinie în cancerul urologic?

Când un pacient are deja un diagnostic, atunci recomand întotdeauna, dacă el sau ea are un diagnostic patologic, recomand o a doua opinie în patologie. Când au un RMN sau un PET-CT, care a fost deja efectuat în România, de asemenea, cer o a doua opinie de la departamentul de Radiologie. Cu același PET-CT, nu unul diferit.

Obiectivul meu este să nu repet aceeași examinare încă o dată la noi, dacă pacientul a efectuat deja scanarea. Atunci de ce să pierdem timp și bani făcând-o de două ori? Dacă imaginile sunt de calitate bună, nu repetăm scanarea, ci tragem o concluzie pe baza acestor imagini.

Dacă un pacient este în România și doar vrea o a doua opinie medicală, dar nu s-a hotărât să vină în Turcia, doar vrea să vadă dacă puteți face ceva mai mult pentru el, este posibil să îl ajutați?

Da, cu siguranță. În fiecare zi avem multe cazuri de a doua opinie medicală. De obicei, vin la biroul nostru din România. Colegii noștri de aici pregătesc toate documentele dacă pacientul le aduce, CD-ul sau imaginile se încarcă în sistemul nostru. Când mă consultă în Istanbul pentru o a doua opinie medicală, pot vedea imaginile în aplicația noastră, pot vedea și documentele pacientului în sistemul nostru. Apoi, pot scrie în primul rând recomandarea mea de tratament, detalii dacă recomand o intervenție chirurgicală, un număr de zile pe care le va sta el sau ea în spital și intervenții suplimentare, doar în caz de nevoie, cât timp trebuie să stea în Turcia… De obicei, răspundem în primele 24-48 de ore.

Aveți situații în care vedeți pacienții și online?

Eu personal, da. Pentru că eu cred că, dacă vorbesc cu un pacient prin telefon sau prin FaceTime sau WhatsApp, se simte mai în siguranță și are mai multă încredere în mine.

De obicei, medicii preferă să o facă în scris , cu documente, dar cred că, uneori, trebuie să vorbești cu pacientul, să-i explici, să-l convingi. De aceea prefer să vorbesc cu acei pacienți care sunt în proces de a decide cum să procedeze. Este doar o discuție de 10 minute, care prefer să fie gratuită.

În plus, cam o dată la două luni zburăm în România pentru una sau două zile, pentru a discuta față în față cu pacienții.

Ce tehnologii moderne aveți la Anadolu Medical Center?

De mai bine de 10 ani, avem robotul DaVinci. Robotul medical a avut multe actualizări și acum patru ani, și acum trei ani, iar acum avem cea mai recentă versiune. Este puțin dificil pentru chirurg, dar este ca atunci când înveți cum să folosești un iPhone sau un computer nou.

Care sunt avantajele chirurgiei robotice pentru un pacient?

În primul rând că, din moment ce operezi cu incizii mici, este mai bine pentru pacient în perioada postoperatorie. După intervenție asta înseamnă mai puțină durere. În al doilea rând, atunci când deschizi abdomenul, lucrând cu chirurgie deschisă, pacientul va pierde căldură și fluide. Deci, cu o intervenție chirurgicală închisă, cu intervenții laparoscopice, robotice, nu pierzi căldură, nu pierzi fluide.

De obicei, principala problemă postoperatorie, după intervenție, este reluarea mișcărilor intestinale. Cu intervențiile robotice, mișcările intestinale se reiau mai rapid și din moment ce nu ai cicatrici mari, incizii mari, ai mai puțină durere. Aceste două lucruri împreună te fac să te ridici mai devreme din pat, să te mobilizezi mai devreme, să începi să bei lichide mai devreme. Și toate acestea împreună cresc viteza de recuperare și calitatea vieții pacientului în perioada postoperatorie. Deci, va rezulta o ședere mai scurtă în spital. Și această ședere mai scurtă nu vine doar cu economii, ci și cu un număr scăzut de infecții intraspitalicești și așa mai departe.

În domeniul dumneavoastră de expertiză, vedeți mai ales cancer de prostată sau cancer de vezică urinară? Care sunt tipurile de cancer pe care le tratați?

Cancerul de prostată este cel mai frecvent cancer la bărbați, la fel cum este cancerul de sân la paciente de sex feminin. Deci, din moment ce este cel mai frecvent tip de cancer, este și cel mai des întâlnit în uro-oncologie. Operația de cancer de prostată este intervenția numărul unu pe care o efectuăm în departamentul de Oncologie urologică, departamentul de Chirurgie, de asemenea și în alte specialități, cum ar fi Oncologia medicală, Radioterapia și Medicina nucleară.

A doua operație cea mai frecventă pe care o efectuăm este chirurgia cancerului renal, dar în special chirurgia de conservare a rinichiului, unde scoatem doar leziunea și încercăm să păstrăm rinichiul intact.

Și robotul ne ajută foarte mult în această privință. Pentru că, odată ce scoți această masă din rinichi, atunci trebuie să faci o „închidere” bună și trebuie să suturezi foarte clar. Iar cu robotul, cu aceste brațe robotice, este foarte rapid și poți efectua operația într-un timp mai scurt, comparativ cu chirurgia laparoscopică.

Acestea sunt cele două intervenții principale din chirurgie.

Celelalte intervenții chirurgicale dificile, din nou cu o incizie abdominală mare, erau cele pentru pacienții cu cancer testicular, care au boală metastatică abdominală, care au făcut deja chimioterapie și după chimioterapie rămân de obicei unele țesuturi în abdomen și sunt în jurul vaselor mari, aorta și vena cavă inferioară. Și cu chirurgia robotică, din nou, putem efectua aceste intervenții cu incizii mici și pentru pacienți recuperarea este mai rapidă. Și efectuăm, de asemenea, chirurgie robotică pentru cancerul de vezică urinară, intervenție în care scoatem vezica urinară și apoi creăm o nouă vezică din intestinul subțire. Facem apoi anastomoza cu sistemul urinar și o punem în loc. Și acest lucru se poate face cu robotul. Nu trebuie deschiși pacienții pentru a face toate aceste intervenții.

„Oamenii sunt diagnosticați cu cancer la o vârstă mai tânără și cu mai multe cancere”

Ați întâlnit mulți pacienți cu mai multe tipuri de cancer în ultimii ani în domeniul dumneavoastră? Care este abordarea într-o astfel de situație?

Am observat că se întâmplă două lucruri cu oamenii: încep să fie diagnosticați cu cancer la o vârstă mai tânără și apoi, al doilea lucru, este că încep să fie diagnosticați cu mai multe cancere. Motivul pentru primul, ține, probabil, de condițiile în care trăim, de lucrurile pe care le consumăm și de activitățile pe care nu le facem. Deci, avem o viață mai sedentară, mâncăm fast-food, iar aerul pe care îl respirăm este teribil.

Deci, cred că nu doar pentru urologie, pentru că în general, suntem afectați teribil de această problemă de mediu, de aceea începem să vedem pacienți mai tineri cu cancer.

Al doilea lucru care se întâmplă: oamenii încep să aibă mai multe tipuri de cancer simultan pentru că trăiesc mai mult. Și știm cu toții că, în corpul fiecăruia dintre noi, în acest moment, se produc deja multe celule canceroase, pe care sistemul nostru imunitar luptă să le elimine. Dar, pe măsură ce înaintăm în vârstă, sistemul nostru imunitar începe să slăbească, ceea ce face ca persoanele mai în vârstă să fie mai predispuse la cancere. Dar, slavă Domnului, la vârste înaintate, acestea nu progresează atât de repede, iar acesta este un alt aspect.

Sunteți foarte cunoscut în uro-oncologie în Turcia și aveți o pasiune pentru acest domeniu. Ce vă motivează să fiți atât de pasionat?

Întotdeauna am vrut să fiu medic. Îmi amintesc că am un anuar din școala primară în care am scris că vreau să fiu medic. Nu am pe nimeni în familia mea care să fie medic, dar mi s-a părut interesant să încerc să ajut. Apoi, în liceu, am decis să fiu chirurg.

Îmi amintesc că, în timpul liceului, am fost de multe ori la școala de Medicină, doar ca să văd ce se face acolo. Odată ce am început Medicina, mi-am petrecut tot timpul în chirurgie de urgență. Apoi, mi-am spus că nu are sens, deoarece chirurgii generali trebuie să facă totul, după care trebuie să se specializeze. În anul cinci, noi avem șase ani de facultate de Medicină, Urologia a fost ultima rotație pe care am avut-o. Și chiar a avut sens, deoarece în urologie te ocupi de cel mai frecvent cancer, cancerul de prostată. Te ocupi de un alt cancer care este frecvent în acest moment, probabil este al nouălea cel mai frecvent cancer, cancerul de vezică urinară, împreună cu cancerul de rinichi.

Prognoza este perfectă pentru aceste cancere în comparație cu altele. Poți trăi mulți ani dacă ești diagnosticat devreme, dacă ești tratat bine. Aceste tipuri de cancere pot fi tratate folosind multă tehnologie. Adică, pentru Oncologia urologică nu sunt utilizați doar roboții, ci și lasere, mici endoscoape. Este ca în science-fiction. Am un băiețel și când îi explic ce fac la serviciu vorbesc despre roboți, despre lasere. Despre viitor, care este însă prezent.

Spitalul Anadolu este afiliat cu John Hopkins Medicine din SUA. Cum influențează această afiliere abordarea dumneavoastră și practica clinică?

Sală de operație de la Anadolu

Această afiliere este, practic, fundația spitalului Anadolu, chiar de la început: anul acesta sărbătorim 20 de ani. Pe unul dintre fondatorii spitalului am avut norocul să-l cunosc. L-am întrebat de ce a decis înființarea spitalului și mi-a spus că a fost nevoit la vremea respectivă să zboare în SUA pentru a avea o operație. Și și-a spus: „De ce nu avem un spital în Turcia? De ce trebuie să zbor în Statele Unite pentru operație și tratament?” Apoi s-au gândit că, bine, hai să creăm un spital ca acesta în Turcia, dar nu avem cunoștințele necesare. Putem însă învăța de la americani. Când au căutat, au descoperit că Johns Hopkins avea deja o astfel de structură. Și au aplicat să lucreze cu ei și au spus: «Bine, hai să o facem împreună de la zero». Și au construit acest spital.

Am fost de multe ori în SUA, am avut și fellowship-ul meu în Urologie la Boston, dar pot să vă spun că spitalul nostru este cu adevărat ceea ce se numește un spital inteligent. Este atât de bine construit și este așa pentru că de la bun început ne-au ajutat cu această fundație. Nu este vorba doar despre clădire, ci și de faptul că, în fiecare an, vin să ne viziteze de două-trei ori, pentru a verifica nivelul de calitate a serviciilor. Deci, există anumite standarde pe care trebuie să le urmăm și ei pe acestea le verifică.

Pe de altă parte, cu Johns Hopkins, avem unele colaborări la nivel de departament. De exemplu, specialiștii departamentului nostru de Patologie se pot consulta virtual cu ei dacă au un caz pe care nu știu cum să-l abordeze. Și avem și acest privilegiu, dacă dorim să mergem în SUA pentru o săptămână, să spunem, pentru a ne actualiza cunoștințele, o putem face gratuit. Deci, ne ajută foarte mult să fim la zi cu informațiile din domeniu.

Ce le-ați spune pacienților dumneavoastră, în special celor din România care explorează în prezent opțiuni pentru îngrijiri avansate în cancer și o a doua opinie în Turcia?

În primul rând, le-aș spune că este important să nu creadă în cei care le promit minuni. În orice țară din lume, există oameni care încearcă să vândă iluzii. Cei care spun: „Veniți la noi că stați două zile și ne ocupăm noi de tot”, spun de fapt o mare minciună. Vor doar să vă duceți și să vă ia banii.

Deci, în orice țară mergeți pentru servicii medicale trebuie să fiți conștienți că trebuie să stați acolo o perioadă. Iar dacă veniți în Turcia pentru sfaturi medicale și tratament trebuie să aveți în vedere un lucru: spitalul ales trebuie să aibă o experiență îndelungată în patologia pe care o aveți. În boala pe care o aveți.

În al doilea rând, le-aș spune că la spitalul ales nu trebuie să fie doar o singură persoană care se ocupă de boala dumneavoastră. Cancerele avansate impun o gestionare în echipă. Iar echipa are nevoie de un chirurg, un oncolog, un radioterapeut, plus radiolog, patolog și specialist în Medicină nucleară. Toate împreună.

Și pentru ca spitalul respectiv să dețină această experiență trebuie să fi avut un număr mare de pacienți. Recomand pacienților care doresc să vină la noi să vorbească cu medicul lor. Noi avem tehnologia care să ne permită să avem interacțiuni față în față. Și mai recomand să se vorbească și cu alți pacienți care au fost deja în Turcia pentru o boală similară.

Există în România pacienți și o rețea de unde se pot obține informații. Deci, vă rog, căutați clar și înțelept și fiți pregătiți când veniți în Turcia. Chiar vrem să ajutăm, dar trebuie să echilibrăm așteptările și ceea ce putem oferi. Și vă rog să nu uitați niciodată că cineva care vinde minuni, de obicei, minte.

Ce tipuri de cancere se pot trata la Centrul de Uro-Oncologie Anadolu

Centrul de Uro-Oncologie de la Spitalul Anadolu din Turcia s-a înființat în anul 2017 și oferă cele mai moderne metode de diagnostic și de tratament în cancerul de prostată, cel mai frecvent tip de cancer la bărbați. Totodată, aici pot fi tratate și cancere de rinichi, de vezică urinară, precum și tumori testiculare. Tratamentul este individualizat, fiecare pacient fiind evaluat de o comisie oncologică și beneficiind de suportul unui manager de caz care urmărește îndeaproape toate nevoile pacientului. Managerul de caz este principalul punct de comunicare între pacient și echipa medicală chiar și după externarea acestuia.

Anadolu, centru de referință în Oncologie, ușor accesibil și pacienților români

Centrul Medical Anadolu, centru de referință în domeniul oncologiei, a mărit numărul de comisii oncologice în conformitate cu standardele Uniunii Europene a Institutelor de Cancer (OECI). În Centrul Medical Anadolu, funcționează 11 comisii oncologice reunite în Consiliul General pentru Tumori. Fiecare pacient diagnosticat cu cancer este analizat de o echipă multidisciplinară. Pacienții diagnosticați cu cancer sunt evaluați în cadrul Comisiei de Uro-Oncologie, care se întrunește regulat în fiecare săptămână. La aceasta participa specialitățile Urologie, Oncologie Medicală, Radio-Oncologie, Patologie, Radiologie și Medicină nucleară care decid împreună cel mai potrivit tratament.

În contextul în care peste 15.000 de pacienți români au beneficiat de tratamente medicale de succes la Centrul Medical Anadolu, spital de referință internațional, centrul a decis să deschidă o reprezentanță în București la adresa str. Mitropolitul Nifon, nr. 2a, sector 4, oferind pacienților români acces mai ușor la îndrumări medicale, planificare programări și coordonare a îngrijirilor ulterioare — toate în limba maternă. Prin intermediul acestei reprezentanțe, pacienții români pot beneficia de o a doua opinie medicală gratuită în doar 48 de ore. Relații suplimentare se pot obține la: 0733.111.199 / 0799.499.911

Articol susținut de Anadolu Medical Center