O profesoară de chimie din Baia Mare a fost condamnată de Judecătoria Bistriţa la trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu, acuzată că a umilit, în februarie 2022, în timpul orei un elev de 13 ani care ulterior s-a sinucis. Decizia nu este definitivă, potrivit publicației locale Știrile Transilvaniei.

Cazul s-a petrecut în februarie 2022, la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” din Baia Mare.

Potrivit presei locale, în timpul orei de chimie, un elev nu a ştiut să răspundă la întrebările profesoarei Anca-Otilia Lar, iar aceasta i-a spus că la viitoarea oră va fi scos în faţa clasei.

Cadrul didactic e acuzat că i-a îndemnat pe colegii băiatului să-şi aducă popcorn pentru „un spectacol de cinema”. Elevul a plecat plângând acasă, iar două săptămâni mai târziu s-a sinucis. Poliția a deschis un dosar penal, iar procesul a durat peste patru ani.

În 16 octombrie 2026, Judecătoria Bistriţa a condamnat-o pe profesoară la trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu.

Instanţa a mai decis ca profesoara să achite familiei 20.000 de euro daune morale.

Magistrații nu au putut demonstra o legătură directă între cele două evenimente, însă au reținut trauma psihică provocată copilului și atitudinea procesuală a femeii.

„Cadrul didactic a creat o situație umilitoare când a anunțat că la data sus-menționată acesta va fi protagonistul unui spectacol de cinema, urmată de permisiunea acordată elevilor de a consuma popcorn, de a se amuza și a face comentarii pe seama prestației colegului lor”, se arată în hotărârea instanței.

Sentinţa Judecătoriei Bistriţa nu este definitivă, fiind atacată cu apel de către profesoară, la Curtea de Apel Cluj, care a stabilit termen pentru data de 10 decembrie 2026.

Profesoara încă predă la școală

Profesoara predă în continuare la aceeași școală, potrivit sursei citate.

Directoarea interimară Ioana Popovici a confirmat doar că „doamna predă”. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a cerut documentele de la unitate și analizează dacă trebuia aplicat articolul 209 din Legea învățământului preuniversitar, care prevede mutarea cadrului didactic pe alte atribuții, fără contact cu elevii.

Inspectorul şcolar general Mihai Pop a declarat presei locale că ISJ va recomanda şcolii suspendarea de la cursuri până la o sentinţă definitivă, dacă situaţia o va impune.