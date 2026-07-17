Profesor de istorie: „Cum le explic elevilor mei că textul Constituției e unul, iar președintele țării îl interpretează altfel?”

Mă tot gândesc la declarația recentă a președintelui: „E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu e la mine, e la partide”. Culmea, când am auzit-o, primul lucru care mi-a venit în minte n-a fost vreo analiză politică. M-am gândit la elevii mei de gimnaziu.

Anul acesta, am stat cu Constituția pe bănci. Am citit articole, le-am întors pe toate părțile, am discutat despre separația puterilor în stat, despre atribuțiile autorităților publice și despre ce înseamnă, de fapt, un regim semiprezidențial. Copiii au învățat că legea fundamentală nu este o colecție de principii și intenții frumoase, ci textul care stabilește cine răspunde pentru fiecare decizie importantă din stat. Da. Sau, cel puțin, așa ar trebui să fie dacă luăm Constituția în serios.

Deschid apoi internetul și citesc declarația președintelui. „(…) răspunsul nu e la mine, e la partide”. Bun. Dacă răspunsul este la partide, atunci ce mai înseamnă, în mod concret, articolul 85 din Constituție? Întreb serios. Promit că nu e o întrebare capcană. Întrebările de genul ăsta le las unor elevi de la mine din bătătură. Știu că le plac.

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