Profesor de istorie din Baia Mare, cercetat pentru agresiune sexuală și viol. Foste eleve acuză ani de abuzuri emoționale, sexuale și fizice

Profesorul viza în special adolescente sensibile, adesea marginalizate social, pe care le atrăgea într-un grup numit „ordin cavaleresc”, prezentat ca activitate culturală și identitară. În interiorul acestui grup, el își construia autoritatea spirituală și morală, prezentându-se drept lider cu puteri simbolice și câteodată religioase, relatează publicația de limbă maghiară Átlátszó Erdély

Polițiștii au efectuat vineri dimineață percheziții la locuința profesorului într-un dosar în care este acuzat de agresiune sexuală și viol, potrivit ProTV. El a fost pus sub acuzare, dar lăsat în libertate. În dosar mai sunt cercetați, tot în libertate, doi foști elevi.

Profesorul în cauză a fost identificat de Atlatszo ca fiind Zoltán Nagy-Jenei. Profesorul predă într-un liceu maghiar. El a respins toate acuzațiile, susținând că este victima unei „campanii de discreditare”.

Acuzațiile împotriva profesorului

Potrivit documentării Átlátszó Erdély, mai multe fete au relatat că, după ce au fost atrase în „ordinul cavaleresc” al profesorului, au fost obligate să se dezbrace, să suporte atingeri și să participe la așa-zise ceremonii cu conținut sexual explicit, prezentate drept practici medievale menite să le „protejeze” spiritual.

În jurul profesorului gravitau și alți bărbați, membrii „ordinului cavaleresc”, persoane majore, care, potrivit mărturiilor, făceau avansuri minorelor, le atingeau sau le ironizau sexual. Atmosfera era una în care încălcarea limitelor era tratată ca glumă, tradiție sau disciplină.

Multe victime au declarat că nu au realizat imediat gravitatea situației întrucât abuzul era gradual, mascat în limbaj ideologic și susținut de presiunea grupului.

Cum spun autoritățile

Potrivit Átlátszó Erdély, reprezentanți locali și lideri comunitari (Eliza Mastan, directoarea de atunci a liceului Zsolt Papp, Anna Hitter și Gyula Petki de la ISJ Maramures, Zsolt Pintér, președintele organizației județene UDMR Maramureș, Andrea Hekman, președinta executivă UDMR Maramureș), au fost informați despre situație începând cu 2024.

Deși au recomandat sesizarea autorităților și anchete interne, în practică a predominat teama că scandalul va afecta imaginea școlii maghiare și a comunității. Unele persoane au recunoscut că principala îngrijorare era impactul public, nu siguranța fetelor, potrivit publicației în limba maghiară.

Citată într-o relatare a ProTV, actuala directoare a liceului maghiar, Anamaria Ciorbă, a declarat că „au fost zvonuri, școala s-a autosesizat și a făcut anunț la poliție”.

„A existat o suspiciune anul trecut. A fost convocată o comisie de etică și au fost sesizate instituțiile competente”, a declarat Mihai Pop, inspectorul general la IȘJ Maramureș.

Profesorul este acum cercetat în libertate de către procurori. Potrivit ProTV, IȘJ Maramureș a început o cercetare internă și în funcție de constatări poate decide suspendarea profesorului.