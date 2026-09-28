Profesor român de la Oxford, după acuzațiile la adresa ambasadoarei SUA din Grecia: „Toți cei implicați trebuie audiați sub jurământ, pe model american, inclusiv Grindeanu, Ivan și Vlădică”

Corneliu Bjola consideră că este necesară crearea unei comisii parlamentare de anchetă care să investigheze acuzațiile privind o presupusă implicare americană în demiterea Guvernului Bolojan.

Wall Street Journal a relatat, vineri, că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a dat de înțeles că americanii au fost implicaţi în demiterea lui Bolojan, în timpul unei cine cu oficiali americani și greci la Atena, în luna martie.

Corneliu Bjola, profesor de diplomație digitală la Universitatea din Oxford și coordonator al Grupului de Cercetare privind Diplomația Digitală de la Oxford, a declarat într-un interviu pentru Cotidianul că WSJ este o „sursă extraordinar de credibilă” și ridică o acuzație „extrem de gravă”.

„Acuzația că un guvern ales legitim ar fi putut fi răsturnat cu ajutorul unei interferențe externe este extrem de gravă. Afectează credibilitatea democratică a României, poziția sa în UE și NATO și reputația internațională a țării. De aceea consider necesară o comisie parlamentară de anchetă. Toți cei implicați trebuie audiați, sub jurământ, pe model american, inclusiv dl Grindeanu, Ivan și Vlădică”, a declarat Bjola.

El este de părere că o astfel de comisie „trebuie să stabilească cine a organizat întâlnirea, ce s-a discutat, ce solicitări au existat și dacă acestea au avut vreo legătură cu evenimentele politice ulterioare”.

Pe de altă parte, Corneliu Bjola atrage atenția că, în România, comisiile de acest gen „au fost compromise” din cauză că au fost folosite pentru „reglări politice”.

Corneliu Bjola, profesor la Universitatea Oxford, Foto: Hotnews

Cum a explicat Sorin Grindeanu întâlnirea cu ambasadoarea Guilfoyle

După articolul din publicația WSJ, G4Media a scris că liderul PSD a fost filmat alături de ambasadoarea Guilfoyle, pe 31 martie, la restaurantul Isoletta din București. Sorin Grindeanu era însoțit de consilierul prezidențial Florin Vlădică și de fostul ministru al energiei Bogdan Ivan.

Grindeanu a fost întrebat, într-o conferință de presă, despre miza întâlnirii pe care a avut-o cu ambasadoarea Guilfoyle.

El a susținut că a discutat cu șefa misiunii diplomatice americane de la Atena despre rolul pe care îl are România în Coridorul Vertical de Gaze.

„Un rol de tranzit. Atât”, a spus Grindeanu.

Tot astăzi, ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că Guilfoyle a făcut acea vizită în martie pentru un eveniment al mediului privat de afaceri, nu pentru vreo negociere cu statul român.

Ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg, a spus că „Statele Unite au încredere deplină în democrația din România” și că sistemul politic românesc este cel care trebuie să își rezolve problemele interne.