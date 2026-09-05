Profesor român din SUA, despre „identitatea reală” a lui Nicușor Dan. „În loc de a desecuritiza țara, el o desecularizează”

Vladimir Tismăneanu a transmis un nou mesaj critic la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a acuzat că este „parșiv” și și-a „înșelat” publicul.

Tismăneanu, profesor român de științe politice la Universitatea din Maryland, SUA, nu îl numește direct pe Nicușor Dan în postarea sa, însă a atașat mesajului mai multe fotografii cu președintele, inclusiv pe cea în care șeful statului apare alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu, și mai mulți politicieni la un restaurant din Bruxelles.

Fotografia respectivă, din iunie, a fost invocată de Recorder în cadrul explicațiilor oferite cu privire la motivele care au determinat redacția să investigheze trecutul profesional al lui Lucian Pahonțu, acuzat de publicație că a participat la reprimarea manifestanților pro-democrație la Revoluție și la Mineriada din iunie 1990. Șeful SPP a negat acuzațiile.

Vladimir Tismăneanu, despre Nicușor Dan: „Ne-a înșelat”

Profesorul de științe politice susține că nu publicul s-a înșelat în privința lui Nicușor Dan, ci actualul președinte și-a înșelat publicul.

„Privind retrospectiv, mi se pare clar că nu noi ne-am înșelat. El ne-a înșelat. Poate că noi am fost naivi, dar cert este că el a fost și este parșiv. Și-a ascuns adevăratul profil, adevăratele afinități, adevăratele angajamente. Scrise sau nu, doar astfel de angajamente pot explica acest halucinant volte-face”, a scris Vladimir Tismăneanu, într-o postare pe Facebook.

El spune că nu l-a privit pe Nicușor Dan ca pe fostul președinte ceh Vaclav Havel, deoarece „nu are nici trecutul disident, nici anvergura intelectuală a celui care a scris «Puterea celor fără de putere»”.

„Dar am crezut că, venind dinspre societatea civilă, dinspre lumea celor fără de putere, nu o va abandona ca pe o îmbrăcăminte de care nu mai ai nevoie. Îmbrăcăminte, travesti, mască. Nu e dedublare. Identitatea reală este cea pe care ne-o arată din momentul acceptării dictatului PSD în justiție”, a continuat Vladimir Tismăneanu.

Tismăneanu a părut să facă aluzie și la discursul susținut de președinte marți la ceremonia de deschidere a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși de la Catedrala Mântuirii Neamului, organizată de BOR.

„După tot ce s-a petrecut chiar din momentul instalării la Cotroceni nu pot să existe circumstanțe atenuante. În fiecare zi mai adaugă o pagină agravantă la această antologie a infamiei. În loc de a desecuritiza țara, el o desecularizează”, a mai declarat Vladimir Tismăneanu.