Profesorul Mihai Maci: „În România, există patru facultăți care produc angajați pentru piața muncii. În rest, nu prea e clar ce producem”

În România, patru direcții de studiu le oferă absolvenților perspectiva unui loc de muncă imediat, este de părere profesorul Mihai Maci, lector în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene al Universității din Oradea, unde predă filosofie și discipline conexe. În rest, spune el, studenți buni, serioși pe toată perioada facultății, riscă să ajungă să lucreze în domenii îndepărtate de ceea ce au studiat.

Alegerea facultății poate face diferența dintre un tânăr care își găsește rapid un loc de muncă și unul care, deși a învățat serios ani la rând, ajunge să lucreze într-un domeniu fără legătură cu studiile sale, susține profesorul Mihai Maci. El vorbește despre cele patru direcții universitare pe care le consideră conectate la piața muncii, despre studenții care abandonează facultatea și despre un sistem educațional care, în opinia sa, nu mai reușește să le ofere tinerilor un drum clar spre viața profesională.

Care considerați că sunt domeniile de studiu care asigură intrarea ușoară pe piața muncii după absolvire?

Mihai Maci: În prezent, în România mai există doar patru filiere universitare funcționale. Pe ultimul loc al cfelor patru sunt IT-urile, toate IT-urile. Toți au nevoie de astfel de specialiști. Sunt cum erau pe vremuri electricienii. Ai nevoie de IT-ist să-ți facă telefonul, calculatorul; au nevoie firmele, au nevoie instituțiile. Apoi e medicina. Inclusiv pentru cei care vor să meargă în străinătate.

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