Profitul marilor companii stagnează, în timp ce datoriile au crescut cu 11 miliarde de euro. Câte companii sunt în dificultate și risc de insolvență

Numărul companiilor cu active de peste un milion de euro a atins un nou record – 45.064 de companii, dublu față de 2013, însă performanța lor financiară se degradează, arată un studiu al companiilor de impact realizat de casa de insolvență CITR.

Potrivit acestuia, profitul net al companiilor de impact a scăzut cu 1,6% în 2024, în timp ce datoriile au crescut cu 11 miliarde de euro, ajungând la 239 miliarde de euro.

Peste 40% dintre companiile de impact (peste 19.000 de entități) se află deja în dificultate financiară, iar numărul celor în insolvență iminentă a atins cel mai ridicat nivel al ultimului deceniu – 8.749 companii, în creștere cu 7% față de 2023.

Doar 275 de companii concentrează 46% din datoriile totale, iar cele cu active de peste 50 milioane euro, deși reprezintă doar 2% din total, însumează jumătate din datoriile companiilor aflate în insolvență iminentă.

Potrivit studiului, contextul macroeconomic al anului 2024, caracterizat prin costuri ridicate de finanțare, cerere internă volatilă și exporturi afectate de încetinirea economiilor europene, a pus presiune pe marjele companiilor românești. În acest climat, companiile mari au reușit să își mențină activitatea, însă cu o dependență tot mai mare de finanțarea externă, semn că economia rezistă, dar nu se redresează.

Aceste companii de impact generează 83% din cifra de afaceri totală a economiei (419 miliarde euro) și totodată concentrează 85% din datoriile totale.

Creștere susținută de datorii

Pentru anul 2024, companiile de impact au raportat o creștere de 4% a activelor și de 5% a datoriilor, în timp ce profitul net este în relativă stagnare și evoluează negativ cu doar 1,6%.

Cifra de afaceri s-a menținut aproape constantă, fără semne clare de creștere, iar reducerea cheltuielilor a fost marginală, mai arată studiul CITR.

Pentru cele 30.911 companii care au rămas în această categorie doi ani consecutiv, performanțele sunt ușor mai bune – profit net +5%, active +6%, datorii +9% –, dar tendința generală arată o dependență tot mai mare de finanțare externă și credit furnizor.

„Economia românească se află într-un punct de echilibru fragil: companiile mari încă susțin activitatea economică, dar o fac cu un grad de îndatorare tot mai ridicat. În acest context, stagnarea profitului și creșterea datoriilor pentru companiile de impact le amenință stabilitatea pe termen lung, limitând capacitatea de investiții și inovare”, afirmă Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Jumătate din datorii sunt la doar 275 de companii

Analiza CITR evidențiază o polarizare accelerată a riscului: doar 275 de companii din totalul celor peste 45.000 de companii de impact cumulează 46% din datoriile totale la nivelul economiei.

Mai mult, deși companiile cu active de peste 50 de milioane de euro reprezintă doar 2% din totalul companiilor de impact aflate în insolvență iminentă, acestea concentrează 50% din datoriile acestui segment.

“Această distribuție arată că vulnerabilitatea economică este concentrată în vârful piramidei – acolo unde problemele financiare ale unei singure companii pot genera efecte de contagiune asupra întregului lanț economic”, continuă Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Cele mai mari creșteri de datorii sunt în imobiliare și energie

În anul 2024 datoriile companiilor de impact au urcat la 239 miliarde euro, cu 11 miliarde mai mult decât în 2023. Deși ritmul de creștere este mai moderat decât în 2023, structura îndatorării se schimbă vizibil: scade expunerea în industriile productive și crește în sectoarele de servicii și investiții.

Cele mai mari salturi de îndatorare s-au înregistrat în tranzacțiile imobiliare (+42%, +7,8 mld. euro) și energie (+24%, +3,2 mld. euro), urmate de comerț (+8%), în timp ce construcțiile (-16%) și industria prelucrătoare (-3%) și-au redus datoriile.

Această evoluție confirmă faptul că economia se bazează tot mai mult pe finanțare externă, fără o creștere reală a profitabilității.

Risc mare de insolvențe

Numărul companiilor de impact aflate în insolvență iminentă, adică entități cu dezechilibre severe, dar încă funcționale, a ajuns la 8.749, cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, în creștere cu 7% față de 2023, mai arată studiul.

Din total, 5.244 se aflau deja în această situație anul trecut și nu au reușit redresarea, 872 provin direct din categoria finanțabilă, 1.048 din categoria restructurabilă, iar 1.585 sunt companii nou intrate – entități care au depășit pragul de 1 milion de euro în active, dar se confruntă deja cu dificultăți financiare.

Cele mai multe companii nou intrate în insolvență iminentă provin din construcții (20%), tranzacții imobiliare (17%), agricultură (14%), comerț (13%) și industrie prelucrătoare (12%).