Profitul net al Samsung a sărit de șase ori, la 50 de miliarde de euro, dar acțiunile au căzut imediat pe bursă

Cererea mondială de cipuri necesare pentru inteligența artificială a determinat o creștere semnificativă a profitului net al Samsung Electronics, care a crescut de șase ori în al treilea trimestru, ajungând la 50 de miliarde de euro, a anunțat joi gigantul sud-coreean, potrivit AFP.

Cu toate acestea, acțiunile sale au înregistrat joi o scădere la bursă, pe fondul îngrijorărilor persistente privind o posibilă supraevaluare a sectorului. La ora publicării acestui articol, acțiunile Samsung suferiseră o corecție de 4,13%.

Samsung Electronics este cel mai mare producător mondial de cipuri de memorie. Cipurile de ultimă generație pe care acesta și câțiva dintre rivalii săi le produc sunt în prezent foarte căutate, deoarece sunt necesare centrelor de date dedicate AI, aflate în plină dezvoltare.

Creștere de 515% a profitului net

În perioada iulie-septembrie, compania a înregistrat un profit net de 75.130 miliarde de woni, adică 50,5 miliarde de euro. O creștere de 514,6 % față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor publicate joi de companie pe site-ul său web.

Profitul operațional trimestrial s-a ridicat la 107.400 miliarde de woni (72,3 miliarde de euro), adică aproape de nouă ori mai mult decât suma înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut. Samsung Electronics a subliniat că niciodată până acum nu a depășit pragul de 100.000 de miliarde de woni.

Cifra de afaceri din al treilea trimestru a atins, la rândul său, 195.200 de miliarde de woni, adică 131 de miliarde de euro.

Investitorii sunt totuși dezamăgiți

În ciuda acestor sume amețitoare, acțiunile companiei au scăzut pe burse. Gigantul sud-coreean nu a reușit, într-adevăr, să atingă previziunile pieței privind profitul operațional al diviziei sale de semiconductori, ceea ce i-a dezamăgit pe investitori, potrivit publicației de specialitate Bloomberg News.

Și asta într-un context marcat de temeri legate de costurile tot mai mari ale investițiilor în AI, o tehnologie care a devenit astăzi indispensabilă, măcar datorită expansiunii generalizate a chatbot-urilor, utilizate în viața de zi cu zi.

Într-un comunicat, Samsung a subliniat că divizia sa de memorii a înregistrat „un nou trimestru record datorită gestionării eficiente a portofoliului de produse, punând accentul pe produsele legate de AI, în ciuda constrângerilor de capacitate”.

„Dinamica puternică a cererii de servere a condus la o creștere a prețurilor de piață în toate sectoarele”, a subliniat, de asemenea, compania.

„Creștere fără precedent”

Samsung, rivalul său sud-coreean SK hynix și gigantul american Micron domină piața mondială a HBM (High Bandwidth Memory, sau memorie cu lățime de bandă foarte mare), o generație avansată de componente utilizate în semiconductorii de ultimă generație, în special pentru aplicațiile de inteligență artificială și centrele de date.

Cererea puternică, în special pentru componente de acest tip, se reflectă în creșterea prețurilor, ceea ce susține creșterea companiei Samsung.

„Producătorii de cipuri beneficiază direct de creșterea investițiilor în AI, în timp ce companiile care le achiziționează încearcă în continuare să demonstreze că pot obține un randament decent al investiției”, observă pentru AFP Dilin Wu, de la firma de brokeraj Pepperstone.

„Așadar, chiar dacă aceste două tipuri de companii înregistrează profituri record, asta nu înseamnă că îngrijorările legate de o eventuală bulă a IA vor dispărea pur și simplu”, adaugă experta.

Samsung a avertizat, de altfel, joi, cu privire la ritmul cererii: directorul financiar, Park Soon-cheol, a declarat într-o conferință telefonică că se așteaptă la „o creștere fără precedent a cererii de memorii în 2027”. Însă „ne așteptăm la dificultăți în creșterea producției pe termen scurt prin noi capacități”, a avertizat el.