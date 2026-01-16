Sari direct la conținut
Alertă meteo pentru București. ANM a actualizat prognoza dimineață

Alertă meteo pentru București. ANM a actualizat prognoza dimineață
Ninsoare în București, 17 februarie 2025. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Capitala va fi până sâmbătă dimineață, ora 10:00, sub un cod galben de ger, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie.

Potrivit meteorologilor, până sâmbătă dimineață vremea se va răci în București, iar noaptea va fi ger.

Pe parcursul zilei de vineri cerul va fi noros și va ninge slab, apoi treptat se va degaja. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de -3…-2 grade, iar cea minimă de -12…-10 grade.

Cum va fi vremea în București în următoarele zile

În cursul zilei și nopții de sâmbătă, vremea va rămâne deosebit de rece, geroasă dimineața, potrivit prognozei speciale pentru București. Temperatura maximă va fi de -3…-2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade.

De duminică dimineață și până luni dmineață, vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă noaptea. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -6 grade, iar cea minimă va fi de -10…-8 grade, posibil mai scăzută în zona preorășenească.

De asemenea, în cursul zilei și nopții de luni, vremea se va menține deosebit de rece, geroasă dimineața. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a -3 grade, iar cea minimă va fi de -10…-8 grade.

