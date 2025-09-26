Prognoza meteo pentru București. Mici schimbări de mâine dimineață

Administrația Națională de Meteorologie a emis două informări privind vremea în Capitală.

Potrivit acestora, începând de vineri dimineața și până sâmbătă la ora 10.00, vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va avea unele intensificări cu viteze de până la 40…45 km/h. Temperatura maximă va fi de 17…19 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.

Sâmbătă, până după-amiază, lucrurile se mai îmbunătățesc față de ziua precedentă, vântul bate mai încet, iart temperaturile cresc ușor.

Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20…21 de grade.

