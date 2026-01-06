Prognoză meteo specială pentru București. Ce temperaturi vor fi în următoarele trei zile

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză meteo pentru Capitală valabilă pe 9 ianuarie.

Începând de marți, de la ora 10.00 și până miercuri la ora 8,00, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi mai mult noros și trecător se vor semnala ploi slabe sau burniță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de 0…2 grade. Mai ales dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață, informează ANM.

De miercuri dimineața până joi dimineața, cerul va fi noros și temporar vor fi ploi slabe, iar spre sfârșitul intervalului posibil lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat ziua, cu intensificări noaptea (35…45 km/h). Temperatura maximă va fi de 6…7 grade, iar cea minimă de 0…1 grad.

Joi, se răcește. Valorile de temperatură vor fi mai scăzute decât în intervalul anterior și apropiate de mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va avea înnorări, iar în prima parte a intervalului vor fi precipitații slabe mixte. Vântul va avea intensificări mai ales ziua (35…45 km/h). Temperatura maximă va fi de 1…2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -5 grade.

Zăpada, în jumătate din țară

Mai mult de jumătate de ţară este afectată de marţi până vineri dimineaţă de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului şi ger, conform anunţului Administraţiei Naţionale de Meteorologie, scrie News.ro.

Meteorologii au emis o informare valabilă pentru intervalul 06 ianuarie, ora 10:00 – 09 ianuarie, ora 10:00, când sunt prognozate ninsori, depuneri de zăpadă, intensificări ale vântului şi ger.

”Temporar vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi se vor acumula cantităţi de apă de 10…40 l/mp. Acestea vor fi mixte şi va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crişana, Maramureş, nordul şi vestul Transilvaniei, apoi treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă consistent de 15…30 cm. În Moldova, precum şi în centrul, sudul şi estul Transilvaniei temporar vor fi precipitaţii mixte şi se va depune polei. La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 30…50 cm”, transmite ANM.

Din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie) vor fi intensificări ale vântului local în regiunile sudice şi estice cu viteze de 50…60 km/h, precum şi în Carpaţii Meridionali şi de Curbură unde rafalele vor depăşi 70…80 km/h şi va fi viscol.

În noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) vremea va deveni local geroasă în regiunile intracarpatice şi în zonele deluroase din restul ţării, unde vor fi temperaturi minime în general între -15 şi -10 grade.

O atenţionare meteorologică cod galben vizează intervalul 06 ianuarie, ora 18:00 – 08 ianuarie, ora 12:00, când sunt prognozate precipitaţii însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului în Banat, Crişana, Maramureş, nordul şi vestul Transilvaniei, Munţii Banatului, Carpaţii Meridionali şi de Curbură.

”La început în Banat, Crişana şi Maramureş, iar apoi şi în nordul şi vestul Transilvaniei vor fi precipitaţii însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 20…35 l/mp şi local peste 40 l/mp în Munţii Banatului şi în Carpaţii Meridionali. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 20…50 cm, iar în zonele joase de relief, de 15…30 cm. Local se va depune polei”, avertizează meteorologii.

Din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie), vântul va avea intensificări în Carpaţii Meridionali şi de Curbură cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h, astfel că temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută.

O atenţionare similară, pentru acelaşi internal a fost emisă pentru centrul, sudul şi estul Transilvaniei, Moldova, unde vor fi precipitaţii mixte şi local se va depune polei.