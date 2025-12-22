Program Carrefour de Crăciun 2025. Când vor fi deschise magazinele

Carrefour România a anunțat că în perioada sărbătorilor de iarnă va fi valabil un program special în toate formatele de magazine din rețea: Hipermarket, Market, Express și Supeco.

Începând cu 19 decembrie, programul magazinelor este mai lung, iar în zilele de ajun ale sărbătorilor, Crăciun și Revelion, magazinele vor avea program mai scurt. Pe 25 decembrie și 1 ianuarie toate magazinele vor fi închise.

Program Carrefour de Crăciun 2025

Program Hipermarket

19 – 23 decembrie – 07:00 – 23:00

– 07:00 – 23:00 24 decembrie – 07:00 – 19:00

– 07:00 – 19:00 25 decembrie – închis

– închis 26 – 28 decembrie – 07:00 – 22:00

– 07:00 – 22:00 29 – 30 decembrie – 07:00 – 23:00

– 07:00 – 23:00 31 decembrie – 07:00 – 18:00

– 07:00 – 18:00 1 ianuarie – închis

Program Market

23 decembrie – 07:00 – 22:00

– 07:00 – 22:00 24 decembrie – 07:00 – 18:00

– 07:00 – 18:00 25 decembrie – închis

– închis 26 decembrie – 09:00 – 18:00

– 09:00 – 18:00 27 – 30 decembrie – 07:00 – 22:00

– 07:00 – 22:00 31 decembrie – 07:00 – 18:00

– 07:00 – 18:00 1 ianuarie – închis

Program magazine Carrefour express

23 decembrie – 07:00 – 22:00

– 07:00 – 22:00 24 decembrie – 07:00 – 18:00

– 07:00 – 18:00 25 decembrie – închis

– închis 26 decembrie – 09:00 – 18:00

– 09:00 – 18:00 27 decembrie – 07:00 – 22:00

– 07:00 – 22:00 28 decembrie – 08:00 – 20:00

– 08:00 – 20:00 29 – 30 decembrie – 07:00 – 22:00

– 07:00 – 22:00 31 decembrie – 07:00 – 18:00

– 07:00 – 18:00 1 ianuarie – închis

În funcție de magazin, pentru formatele Hipermarket, Market și Express, ora deschiderii poate să difere, precizează compania.

Program Supeco

24 decembrie și 31 decembrie – 07:30 – 18:00

– 07:30 – 18:00 25 decembrie și 1 ianuarie – închis

– închis 26 decembrie și 2 ianuarie – 09:00 – 18:00

(cu excepția magazinelor din Baia Mare, Gheorgheni, Iași, Cluj, Satu Mare, Slobozia, Bârlad și Suceava, care vor fi închise.)

