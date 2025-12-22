Program Carrefour de Crăciun 2025. Când vor fi deschise magazinele
Carrefour România a anunțat că în perioada sărbătorilor de iarnă va fi valabil un program special în toate formatele de magazine din rețea: Hipermarket, Market, Express și Supeco.
Începând cu 19 decembrie, programul magazinelor este mai lung, iar în zilele de ajun ale sărbătorilor, Crăciun și Revelion, magazinele vor avea program mai scurt. Pe 25 decembrie și 1 ianuarie toate magazinele vor fi închise.
Program Carrefour de Crăciun 2025
Program Hipermarket
- 19 – 23 decembrie – 07:00 – 23:00
- 24 decembrie – 07:00 – 19:00
- 25 decembrie – închis
- 26 – 28 decembrie – 07:00 – 22:00
- 29 – 30 decembrie – 07:00 – 23:00
- 31 decembrie – 07:00 – 18:00
- 1 ianuarie – închis
Program Market
- 23 decembrie – 07:00 – 22:00
- 24 decembrie – 07:00 – 18:00
- 25 decembrie – închis
- 26 decembrie – 09:00 – 18:00
- 27 – 30 decembrie – 07:00 – 22:00
- 31 decembrie – 07:00 – 18:00
- 1 ianuarie – închis
Program magazine Carrefour express
- 23 decembrie – 07:00 – 22:00
- 24 decembrie – 07:00 – 18:00
- 25 decembrie – închis
- 26 decembrie – 09:00 – 18:00
- 27 decembrie – 07:00 – 22:00
- 28 decembrie – 08:00 – 20:00
- 29 – 30 decembrie – 07:00 – 22:00
- 31 decembrie – 07:00 – 18:00
- 1 ianuarie – închis
În funcție de magazin, pentru formatele Hipermarket, Market și Express, ora deschiderii poate să difere, precizează compania.
Program Supeco
- 24 decembrie și 31 decembrie– 07:30 – 18:00
- 25 decembrie și 1 ianuarie– închis
- 26 decembrie și 2 ianuarie – 09:00 – 18:00
(cu excepția magazinelor din Baia Mare, Gheorgheni, Iași, Cluj, Satu Mare, Slobozia, Bârlad și Suceava, care vor fi închise.)
Sursă foto: Dreamstime.com
