Program Lidl de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise magazinele Lidl în perioada Revelionului

Lidl a anunţat programul special de funcţionare al supermarketurilor în perioada Anului Nou, când magazinele din toată țara sunt închise sau au un program mai scurt.

Mai sunt câteva ore până când vine Revelion, iar asta înseamnă că mai există puțin timp pentru cumpărături. Majoritatea magazinelor sunt deschise în Ajunul Anului Nou, dar au program redus.

În prima zi din an, toate supermarketurile din rețea vor fi închise, iar în cea de-a doua vor funcționa după un program redus.

Program Lidl de Revelion 2026

Miercuri, 31 decembrie, magazinele vor avea din nou program scurt, între 7:00 și 18:00.



Joi, 1 ianuarie 2026, magazinele vor fi închise.



Vineri, 2 ianuarie 2026, magazinele vor avea din nou un program scurt, între 7:00 și 18:00.



Magazinele Lidl revin la programul normal începând cu data de 3 ianuarie 2026.