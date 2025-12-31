Program Metrorex și STB de Revelion 2026. Cum vor circula autobuzele și metroul de Anul Nou

Metroul va circula, în noaptea de Revelion 2026, la interval de circa 20 de minute, conform Metrorex. Și STB a anunțat programul autobuzelor din București de Anul Nou, precum și măsuri speciale în contextul evenimentului „Revelionul 2025-2026”, organizat în zona Piața Alba Iulia.

Program metrou de Revelion 2026

Metrorex a anunțat că, în perioada 1 – 2 ianuarie 2026 și 5 – 7 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor circula conform graficelor valabile pentru zilele de weekend și sărbători legale.

Magistralele 1, 2, 3 și 5: interval de 9 minute

Magistrala 4: interval de 12 minute

În noaptea de Revelion, 31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026:

23:00 – 01:00: trenuri la aproximativ 10 minute

01:00 – 05:00: trenuri la circa 20 de minute

Program autobuze STB de Revelion 2026

Programul transportului public în București a fost anunțat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

Linie nouă de noapte

În noaptea de Anul Nou, va funcționa linia de autobuz N41, care va asigura transportul călătorilor la un interval de 30 de minute.

Traseul este: „Piața Presei”, Bd. Mărăști, Bd. Mareșal Alexandru Averescu, Str. Turda, Pasajul Grant, Calea Crângași, Șos. Virtuții, Pasajul Lujerului, Str. Brașov, Bd. Ghencea, „Ghencea” și retur.

Totodată, călătorii vor avea la dispoziție cele 25 de linii de noapte existente, care vor circula în intervalul orar 23:00 – 05:00, la intervale de succedare de 30 de minute între vehicule.

Linii de noapte disponibile:

N101 (Valea Oltului – Piața Unirii 2);

N102 (Granitul – Piața Unirii 2);

N103 (Institutul Oncologic – Piața Unirii 2);

N104 (FAUR – Piața Unirii 4);

N105 (Vulcan Berceni – Piața Unirii 4);

N106 (Turnu Măgurele – Piața Unirii 2);

N107 (C.F.R. Progresul – Piața Unirii 4);

N108 (Pasaj Colentina – Piața Unirii 2);

N109 (M Republica – Piața Unirii 2);

N110 (Cartier Giulești – Piața Unirii 2);

N111 (Complex Titan – Piața Unirii 4);

N112 (Piața Reșița – Piața Unirii 4);

N113 (Mezeș – Piața Unirii 2);

N114 (Autobaza Alexandria – Piața Unirii 2);

N115 (Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” – Piața Unirii 2);

N116 (Valea Ialomiței – Piața Unirii 2);

N117 (M Străulești – Piața Unirii 2);

N118 (Zețarilor – Piața Unirii 2);

N119 (Complex Băneasa – Piața Unirii 2);

N120 (Șoseaua Fundeni – Piața Unirii 2);

N121 (Valea Argeșului – Piața Unirii 2);

N122 (Pantelimon – Piața Unirii 4);

N1 (Romprim – Bucur Obor – Bd. Banu Manta – Piața Danny Huwe – Romprim);

N10 (Romprim – Piața Danny Huwe – Bd. Banu Manta – Bucur Obor – Romprim);

100 (Piața Unirii 2 – Piața Presei – Aeroportul Internațional „Henri Coandă”)

Restricții de trafic și devieri de traseu

Tot în noaptea de Anul Nou, „Revelionul 2025-2026”, organizat în zona Pieței Alba Iulia din București, va impune restricționarea traficului rutier, ȋn perioada de 31.12.2025, începând cu ora 19:00 – 01.01.2026, până la ora 01:00, pe Bd. Unirii, tronsonul cuprins între Str. Lucian Blaga şi Piața Alba Iulia, respectiv pe Bd. Decebal, între Str. Dristorului şi Piața Alba Iulia.

Din această cauză, în perioada menționată, autobuzele liniilor 104 și N104 vor circula – la dispoziția agenților de ordine publică şi ai Brigăzii Rutiere – pe trasee modificate, astfel:

Linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Piaţa Operei” şi intersecţia Bd. Unirii/ Str. Lucian Blaga, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Lucian Blaga, Calea Dudeşti, Şos. Mihai Bravu, apoi traseul de bază.

Linia N104 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Piaţa Unirii 4” şi intersecţia Bd. Unirii/ Str. Lucian Blaga, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Lucian Blaga, Calea Dudeşti, Şos. Mihai Bravu, Str. Baba Novac, apoi traseul de bază.

TPBI reamintește că, în perioada 25.12.2025-07.01.2026, liniile de transport public de suprafață din Municipiul București vor funcționa după programul unei zile de duminică.