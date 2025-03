Programul Casa Verde Fotovoltaice va avea un buget-record de 2,2 miliarde de lei în acest an. Vești noi despre baterii

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că va propune pentru acest an un buget-record de 2,2 miliarde de lei pentru programul Casa Verde Fotovoltaice, prin care persoanele fizice își pot produce singuri energie din panouri solare. În plus, va demara în acest an în premieră un program separat doar pentru baterii de stocare, cu un buget de 400 de milioane de lei.

Anul trecut, programul Casa Verde Fotovoltaice a avut un buget de 2 miliarde de lei, cel mai mare de până la acel moment. Peste 66.000 de beneficiari s-au înscris în ediția de anul trecut. Ei vor primi maximum 30.000 de lei pentru instalarea de panouri fotovoltaice și baterii de stocare.

„Vom aloca în acest an un buget, este propunere, de 2,2 miliarde de lei, o sumă mult mai mare față de anul trecut, pentru finanțarea programului privind sistemele fotovoltaice.

Ca noutate, intenționăm să finanțăm și baterii. Propunem alocarea a 400 de milioane de lei pentru finanțarea acestora”, a spus Andreea Damian, director AFM, în cadrul unei dezbateri pe tema comunităților de energie.

Ea a precizat că AFM așteaptă propuneri din sectorul energetic pentru elaborarea acestor ghiduri.

Ministrul Mediului speră că banii vor ajunge la producătorii de baterii din România

La finalul lunii februarie, ministrul Mediului, Mircea Fechet, declara că are în plan în acest an demararea unui program pentru finanțarea de baterii de stocare a energiei, dar și pentru achiziția de invertoare.

„Ne gândim anul acesta să deschidem un apel în acest an din Fondul pentru Mediu din care să finanțăm achiziția de acumulatori pentru acei prosumatori care nu au instalat până acum baterii”, a spus Fechet.

Aceasta în speranța că beneficiarii indirecți vor fi producătorii români de baterii și cei europeni, a adăugat el, precizând că, în acest moment, majoritatea echipamentelor vin din China.

„O altă veste proastă este că unii prosumatori sunt captivi pentru o anumită tehnologie, un anumit brand. Și-au luat invertoare compatibile cu un anumit brand de baterii, așa le-au pus cei care le-au instalat sistemul fotovoltaic, și acum s-au trezit că sunt obligați să cumpere un anume tip de baterii foarte scump, compatibil cu tehnologia respectivă.

Așadar ne gândim să putem finanța inclusiv achiziția unui invertor care să permită ulterior orice alt model de baterii, nu neapărat un singur brand”, a completat ministrul Mediului.

