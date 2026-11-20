

În 2016, Digitaliada debuta ca un program pilot al Fundației Orange, cu doar 10 profesori din mediul rural care acceptau provocarea de a experimenta cu elevii lor educația digitală. Zece ani mai târziu, comunitatea Digitaliada numără peste 30.000 de profesori din toată țara și peste 35.000 de elevi care folosesc instrumentele digitale la ore, în școlile de stat, în special în mediul rural. Gala aniversară Digitaliada #10 ani l-a avut ca invitat special chiar pe Sorin Costreie, ministrul Educației și Cercetării, alături de experți în educație, profesori și elevi ai programului, dar și partenerii din mediul ONG și echipa Orange Romania.

Fundația Orange a construit evenimentul ca pe o călătorie în trecut analizând impactul din comunitățile rurale, dar și cu focus pe cifrele prezentului din școala românească și cu planuri de viitor pentru Digitaliada 3.0, următorul capitol al programului. Iată un video care sumarizează momentele cele mai importante:

Impactul primilor zece ani de educație digitală

Digitaliada a pornit cu un obiectiv ambițios: tehnologia integrată firesc în lecții, pentru ore mai interactive și mai apropiate de felul în care învață copiii azi. Moderată de Ovidiu Ana, directorul executiv al Fundației Orange, și de Julia Nagy, jurnalistă tech, gala a refăcut acest drum, de la primele școli rurale la comunitatea națională de astăzi: peste 30.000 de profesori, 35.000 de elevi și mii de părinți. Platforma programului are peste 70.000 de utilizatori activi și peste 4.000 de resurse gratuite.

Unele școli au crescut odată cu programul. Școala Gimnazială „Vasile Voiculescu” din Pârscov, județul Buzău, a intrat în Digitaliada în 2016. Ramona Șerban era atunci în clasa a V-a și a fost printre primii elevi care au primit o tabletă prin program. În prezent predă matematică și TIC în aceeași școală. „Digitaliada pentru mine nu înseamnă doar un proiect educațional, înseamnă chiar o etapă din formarea mea”, spune Ramona.

Săptămâna Digitaliada

Aniversarea primilor 10 ani Digitaliada a început la clasă, în sute de școli din toată țara care fac acum parte din comunitate. Timp de o săptămână, între 15 și 23 octombrie, peste 900 de profesori au organizat împreună cu elevii activități construite pe resursele gratuite disponibile în Platforma Digitaliada. Fiecare școală participantă apare pe harta națională interactivă și arată cât de mare este impactul acestui program, zece ani mai târziu.

Bilanțul ediției 2026: 1.409 activități înscrise de profesori, 543 de școli din toate județele și 40.280 de elevi participanți. La ediția anterioară, pilot, au participat 50 de școli din 22 de județe și peste 1.380 de elevi. Această creștere organică se datorează interesului mare al profesorilor de a o oferi copiilor acces la resurse educaționale care să înglobeze conținut digital, iar subiectele cele mai populare ale ediției au vizat utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale și siguranța onine.

Inteligența artificială la clasă, o prioritate pentru autorități

În intervenția sa, ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, a vorbit despre educația digitală în ansamblu, în România, și despre rolul inteligenței artificiale în școală.

Ministrul a participat și la dezbaterea „Utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în școli”, alături de Dana Deac, președintele Fundației Orange, și de Constantin Vică, conferențiar univ. doctor la Facultatea de Filosofie a Universității din București. Profesorii din sală au venit cu propriile experiențe și au pus întrebări despre etica folosirii AI la clasă. Concluzia discuției a fost că AI-ul trebuie folosit într-un mod cât mai responsabil, înglobat în maniera de predare, dar supervizat de profesori, astfel încât să păstreze autonomia și gândirea critică a elevilor.

Digitaliada 3.0

Fundația Orange și-a luat angajamentul de a continua investiția și în următorul capitol al programului. Așa cum arată proiecțiile acum, școala viitorului integrează o învățare continuă, susținută de folosirea responsabilă a instrumentelor digitale pentru ca orele de curs să fie mai interactive. Pentru generațiile actuale de elevi, inteligența artificială va reprezenta un ajutor și un prieten, însă este rolul profesorilor să ghideze folosirea ei cu responabilitate #PentruMâine și să asigure un mentorat cât mai eficient.

Platforma Digitaliada: 4.000+ de resurse gratuite pentru profesori, sesiuni online educative pentru părinți și elevi

Platforma Digitaliada oferă gratuit peste 4.000 de resurse create de profesori și specialiști: lecții video, teste interactive, materiale de pregătire pentru Evaluarea Națională și resurse pentru folosirea responsabilă a AI-ului. Din 2025, secțiunea XR aduce materiale imersive de Geografie pentru clasa a VIII-a, iar un chatbot AI îi ajută pe elevi la teme, folosind doar informații din programa școlară. Sesiunile online sunt disponibile chiar și părinților și elevilor, având teme diverse și fiind susținute de experți din diferite domenii.

Pentru a avea acces la aceste resurse este necesară crearea unui cont gratuit pe platformadigitaliada.ro și astfel te poți alătura celor peste 70.000 de utilizatori activi. Mai multe detalii sunt disponibile pe site: Digitaliada.

Articol susținut de Orange România