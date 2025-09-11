Programul economic al PSD: creștere economică de 5% în 5 ani, reducerea decalajelor regionale, credite fiscale pentru investițiile pornite de la zero
Programul economic transmis joi de PSD propune revenirea la o creștere economică de peste 3% în 3 ani și 5% în 5 ani, reducerea deficitului comercial de la 9,5% din PIB (2025) la sub 8% din PIB în maximum 3 ani dar și reducerea decalajelor regionale cu 15% față de situația din prezent.
Documentul este mai degrabă o listă de intenții, fără să fie clar cum anume vor fi realizate țintele propuse acolo. De exemplu, cum generăm creștere economică: prin consum (alimentând importurile, cum e în prezent?). Social-democrații propun un credit fiscal pentru investițiile pornite de la zero (greenfield): deduceri masive din impozitul pe profit pentru anumite cheltuieli.
Principalele măsuri:
- Pe lângă garanțiile oferite de stat pentru creditele luate de companii, PSD vine cu modelul polonez: deducere suplimentară din baza impozabilă pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, de 100% sau 200%. Practic, cheltuielile eligibile se scad de două ori: o dată în calitate de costuri obișnuite, a doua oară ca deducere specială. Rezultă o deducere fiscală totală ce poate ajunge la 150 sau 200%. În acest moment,
- De asemenea, PSD promite susținerea investițiilor noi de minim 20 de milioane euro în industria alimentară, farmaceutică, chimică, auto, apărare, construcții metalice, fabricarea de utilaje și echipamente (facilitățile oferite sunt: Credit fiscal: scutirea de la plata impozitului pe profit pe o durată de 5 ani, Teren cu utilități la poartă concesionat pe 30 de ani și recuperare accelerată a investițiilor în echipamente și infrastructură tehnologică)
- De asemenea, social democrații vorbesc despre susținerea investițiilor noi de peste 20 de milioane de euro în procesarea mineralelor critice neenergetice: grafit, aluminiu, cupru, magneziu, pământuri rare etc.
- În agricultură PSD promite relansarea Programului Rabla pentru tractoare și utilaje agricole, dar și susținerea dezvoltării industriei alimentare românești pentru reducerea importurilor de alimente (pron credit fiscal: scutirea de la plata impozitului pe profit până la 50% din valoarea investiției, garanții de stat pentru credite bancare și oferirea de teren și utilități pentru investiții noi de minim 3 milioane euro)
- Crearea a 120.000 de locuri de muncă
Documentul nu prezintă însă nicio analiză a actualei stări de fapt din economie, nici modul în care vom ajunge la cifrele anunțate de social-democrați și nici sursa banilor cu care s-ar finanța măsurile trecute acolo.
Deocamdată, Comisia Națională de Strategie și Prognoză tocmai a publicat ultimele estimări care arată că în 2025 cresterea va fi de 0,6%, în 2028 (peste 3 ani) de 2,4%.
De asemenea, numarul de salariați va crește de la 6,7 milioane în 2025 la 6,9 milioane în următorii 3 ani.