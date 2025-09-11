Programul economic al PSD: creștere economică de 5% în 5 ani, reducerea decalajelor regionale, credite fiscale pentru investițiile pornite de la zero

Programul economic transmis joi de PSD propune revenirea la o creștere economică de peste 3% în 3 ani și 5% în 5 ani, reducerea deficitului comercial de la 9,5% din PIB (2025) la sub 8% din PIB în maximum 3 ani dar și reducerea decalajelor regionale cu 15% față de situația din prezent.

Documentul este mai degrabă o listă de intenții, fără să fie clar cum anume vor fi realizate țintele propuse acolo. De exemplu, cum generăm creștere economică: prin consum (alimentând importurile, cum e în prezent?). Social-democrații propun un credit fiscal pentru investițiile pornite de la zero (greenfield): deduceri masive din impozitul pe profit pentru anumite cheltuieli.

Principalele măsuri:

Pe lângă garanțiile oferite de stat pentru creditele luate de companii, PSD vine cu modelul polonez: deducere suplimentară din baza impozabilă pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, de 100% sau 200%. Practic, cheltuielile eligibile se scad de două ori: o dată în calitate de costuri obișnuite, a doua oară ca deducere specială. Rezultă o deducere fiscală totală ce poate ajunge la 150 sau 200%. În acest moment,

De asemenea, PSD promite susținerea investițiilor noi de minim 20 de milioane euro în industria alimentară, farmaceutică, chimică, auto, apărare, construcții metalice, fabricarea de utilaje și echipamente (facilitățile oferite sunt: Credit fiscal: scutirea de la plata impozitului pe profit pe o durată de 5 ani, Teren cu utilități la poartă concesionat pe 30 de ani și recuperare accelerată a investițiilor în echipamente și infrastructură tehnologică)

De asemenea, social democrații vorbesc despre susținerea investițiilor noi de peste 20 de milioane de euro în procesarea mineralelor critice neenergetice: grafit, aluminiu, cupru, magneziu, pământuri rare etc.

În agricultură PSD promite relansarea Programului Rabla pentru tractoare și utilaje agricole, dar și susținerea dezvoltării industriei alimentare românești pentru reducerea importurilor de alimente (pron credit fiscal: scutirea de la plata impozitului pe profit până la 50% din valoarea investiției, garanții de stat pentru credite bancare și oferirea de teren și utilități pentru investiții noi de minim 3 milioane euro)

Crearea a 120.000 de locuri de muncă

Documentul nu prezintă însă nicio analiză a actualei stări de fapt din economie, nici modul în care vom ajunge la cifrele anunțate de social-democrați și nici sursa banilor cu care s-ar finanța măsurile trecute acolo.

Deocamdată, Comisia Națională de Strategie și Prognoză tocmai a publicat ultimele estimări care arată că în 2025 cresterea va fi de 0,6%, în 2028 (peste 3 ani) de 2,4%.

De asemenea, numarul de salariați va crește de la 6,7 milioane în 2025 la 6,9 milioane în următorii 3 ani.