Programul etapei a 27-a din SuperLiga: când se joacă Universitatea Craiova – FCSB

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei a 27-a din SuperLiga, în care este programat și derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB.

Partida dintre liderul din acest moment și campioana en-titre se va disputa pe 15 februarie, de la ora 20:00. Cele două se vor duela și pe 12 februarie, într-un meci din grupele Cupei României.

Vineri, 13 februarie

Ora 20.00 / Petrolul Ploiești – FC Argeș

Sâmbătă, 14 februarie

Ora 14:30 / Universitatea Cluj – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 19:00 / FC Metaloglobus București – Oțelul Galați

Duminică, 15 februarie

Ora 14.00 / UTA Arad – FC Botoșani

Ora 17.00 / Farul Constanța – FC Rapid

Ora 20.00 / Universitatea Craiova – FCSB

Luni, 16 februarie

Ora 17.00 / FC Hermannstadt – CFR 1907 Cluj

Ora 20.00 / Dinamo București – Unirea Slobozia.

Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.