Programul etapei a 28-a din SuperLiga: când se joacă Rapid – Dinamo

Galeria Rapidului la meciul de pe Arena Națională cu Dinamo, 19 octombrie. Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei a 28-a din SuperLiga, în care este programat și derby-ul bucureștean dintre Rapid și Dinamo.

Partida dintre cele două mari rivale se va disputa pe 22 februarie, de la ora 20:00.

În etapa a 26-a, giuleștenii au remizat cu Petrolul, scor 1-1, și ocupă locul 2 în clasament, cu 49 de puncte. „Câinii” lui Zeljko Kopic se află pe locul 3, cu 48 de puncte, iar luni se vor duela cu liderul Universitatea Craiova (49 de puncte).

SuperLiga, programul etapei a 28-a

Vineri, 20 februarie

Oțelul Galați – UTA Arad / ora 17:00

FC Botoșani – Universitatea Cluj / ora 20:00

Sâmbătă, 21 februarie

CFR Cluj – Petrolul Ploiești / ora 18:00

FCSB – Metaloglobus / ora 20:30

Duminică, 22 februarie

FC Argeș – Farul Constanța / ora 15:00

Rapid București – Dinamo București / ora 20:00

Luni, 23 februarie

Csikszereda – Hermannstadt / ora 17:00

Unirea Slobozia – Universitatea Craiova / ora 20:00.

Partidele vor fi transmise în direct de Prima Sport și Digi Sport.