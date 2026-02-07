Programul etapei a 28-a din SuperLiga: când se joacă Rapid – Dinamo
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei a 28-a din SuperLiga, în care este programat și derby-ul bucureștean dintre Rapid și Dinamo.
Partida dintre cele două mari rivale se va disputa pe 22 februarie, de la ora 20:00.
În etapa a 26-a, giuleștenii au remizat cu Petrolul, scor 1-1, și ocupă locul 2 în clasament, cu 49 de puncte. „Câinii” lui Zeljko Kopic se află pe locul 3, cu 48 de puncte, iar luni se vor duela cu liderul Universitatea Craiova (49 de puncte).
SuperLiga, programul etapei a 28-a
Vineri, 20 februarie
Oțelul Galați – UTA Arad / ora 17:00
FC Botoșani – Universitatea Cluj / ora 20:00
Sâmbătă, 21 februarie
CFR Cluj – Petrolul Ploiești / ora 18:00
FCSB – Metaloglobus / ora 20:30
Duminică, 22 februarie
FC Argeș – Farul Constanța / ora 15:00
Rapid București – Dinamo București / ora 20:00
Luni, 23 februarie
Csikszereda – Hermannstadt / ora 17:00
Unirea Slobozia – Universitatea Craiova / ora 20:00.
Partidele vor fi transmise în direct de Prima Sport și Digi Sport.